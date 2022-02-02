Попова: Максимальная заболеваемость ковидом регистрируется среди подростков 15–17 лет
В связи с этим, как отметила глава Роспотребнадзора, требуются особые усилия и меры по предотвращению дальнейшего распространения вируса среди этой возрастной группы.
Резервный госпиталь для пациентов с коронавирусом "Сокольники" © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
В России стремительно растёт заболеваемость коронавирусной инфекцией среди подростков от 15 до 17 лет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией при Правительстве РФ.
"Максимальная заболеваемость сегодня регистрируется среди подростков 15–17 лет. Именно здесь требуются особые усилия и меры по предотвращению дальнейшего распространения вируса среди этой возрастной группы", — сказала Попова.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что почти десять тысяч детей госпитализированы с ковидом в России. Также, по словам министра, под наблюдением врачей в больницах находятся 147 тысяч человек с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что за неделю рост госпитализаций составил 23%.
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