Попова: Максимальная заболеваемость ковидом регистрируется среди подростков 15–17 лет

В России стремительно растёт заболеваемость коронавирусной инфекцией среди подростков от 15 до 17 лет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией при Правительстве РФ.

"Максимальная заболеваемость сегодня регистрируется среди подростков 15–17 лет. Именно здесь требуются особые усилия и меры по предотвращению дальнейшего распространения вируса среди этой возрастной группы", — сказала Попова.