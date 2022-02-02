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Мурашко: Более 90% пациентов с ковидом в России лечатся амбулаторно

О преимущественном увеличении доли таких пациентов министр рассказал на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

2 февраля, 14:06

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Фото © ТАСС / Астахов Дмитрий

92% заболевших коронавирусом россиян сейчас находятся на амбулаторном лечении. Об этом на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с CoViD-19 рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Преимущественно увеличилась доля амбулаторных пациентов, сегодня их 92%", — сказал он.

Мурашко: Дети заболевают "омикроном" в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами

Мурашко: Дети заболевают "омикроном" в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами

Ранее Лайф рассказал, что вирусолог Альтштейн спрогнозировал скорый пик заболеваемости "омикроном" в России. При этом специалист подчеркнул, что в первую волну коронавируса всё было гораздо страшнее, чем сегодня. Так, по его словам, в течение полугода с начала пандемии уровень смертности доходил до 14%.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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