Мурашко: Более 90% пациентов с ковидом в России лечатся амбулаторно
О преимущественном увеличении доли таких пациентов министр рассказал на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Фото © ТАСС / Астахов Дмитрий
92% заболевших коронавирусом россиян сейчас находятся на амбулаторном лечении. Об этом на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с CoViD-19 рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Преимущественно увеличилась доля амбулаторных пациентов, сегодня их 92%", — сказал он.
Ранее Лайф рассказал, что вирусолог Альтштейн спрогнозировал скорый пик заболеваемости "омикроном" в России. При этом специалист подчеркнул, что в первую волну коронавируса всё было гораздо страшнее, чем сегодня. Так, по его словам, в течение полугода с начала пандемии уровень смертности доходил до 14%.
Комментариев: 0