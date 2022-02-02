Мурашко: Более 90% пациентов с ковидом в России лечатся амбулаторно

92% заболевших коронавирусом россиян сейчас находятся на амбулаторном лечении. Об этом на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с CoViD-19 рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Ранее Лайф рассказал, что вирусолог Альтштейн спрогнозировал скорый пик заболеваемости "омикроном" в России. При этом специалист подчеркнул, что в первую волну коронавируса всё было гораздо страшнее, чем сегодня. Так, по его словам, в течение полугода с начала пандемии уровень смертности доходил до 14%.