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Собянин заявил об увеличении на 70% числа случаев ковида в Москве за последнюю неделю

По словам мэра, в столице установлен исторический максимум по общему количеству контактов медработников с больными ОРВИ и коронавирусом — 800 тысяч. В сутки они принимают 60 тысяч человек.

2 февраля, 14:04
<p>Сергей Собянин © Правительство Москвы / М. Мишин</p>

Сергей Собянин © Правительство Москвы / М. Мишин

В Москве за прошедшую неделю на 70% увеличилось количество заболеваний коронавирусом, на сегодняшний день в стационарах занято около десяти тысяч коек. Об этом на заседании федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Прошедшая неделя была очень сложной, количество заболеваний увеличилось почти на 70%. И, что особенно неприятно, увеличилось на 40% случаев госпитализации", — сказал Собянин, уточнив, что столица вышла на уровень госпитализации где-то 1,6 тысячи человек в сутки.

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На сегодняшний день, по его словам, занято около десяти тысяч коек, а объём резервов был увеличен на пять тысяч мест. Мэр уточнил, что большая часть терапевтов направлена на работу с пациентами с ОРВИ и коронавирусом. В сутки врачи принимают около 60 тысяч пациентов. Значительную часть нагрузки взяли на себя телемедицинские центры, консультации получает от трёх до пяти тысяч человек. Кроме того, в Москве установлен исторический максимум по общему количеству контактов медработников с больными ОРВИ и CoViD-19 — 800 тысяч человек.

"Мы уже примерно видим, какие показатели будут завтра, но тем не менее это ещё не конец недели. Посмотрим, как будут развиваться события. Тем не менее есть надежда, что ситуация будет стабилизироваться. Это очень важно для всей медицинской системы", — добавил Собянин.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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