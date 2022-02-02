Главврач Лысенко — Лайфу: В будущем вакцинацию от ковида нужно будет делать раз в год
"Омикрон" принесёт чуть больше коллективного иммунитета, отметила медик. Но если люди не поймут, что вакцинация должна стать привычным образом жизни, то все так и будут жить в бесконечных волнах.
Кадр из видео © LIFE
Главный врач больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко назвала условие для завершения пандемии коронавируса © LIFE
Главный врач больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко, побывавшая в Кремле на церемонии вручения высших государственных наград, ответила на вопрос корреспондента Лайфа, когда закончится пандемия коронавируса.
"Мы не устаём повторять, что это всё зависит от нас всех. Мы должны понять, что это зона нашей общей ответственности. <...> Безусловно, "омикрон" принесёт чуть больше коллективного иммунитета, но если мы не поймём, что вакцинация должна стать привычным образом нашей жизни, то так и будем жить в разных волнах этого заболевания", — сказала Лысенко.
По её словам, сейчас ревакцинироваться от ковида необходимо раз в полгода, в перспективе этот период увеличится, прививки нужно будет делать раз в год. Медик также отметила, что отечественные препараты показали максимальную эффективность в борьбе с "бесконечными мутациями" вируса.
Ранее Лайф рассказывал о заявлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, что коронавирус потерял способность проникать в ткани лёгких. Вирус пытается найти такую форму, чтобы стать как можно более адаптированным к телу человека — своего носителя. Так он потерял один из рецепторов.
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