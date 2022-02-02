Главврач Лысенко — Лайфу: В будущем вакцинацию от ковида нужно будет делать раз в год

Главный врач больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко назвала условие для завершения пандемии коронавируса © LIFE

Главный врач больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко, побывавшая в Кремле на церемонии вручения высших государственных наград, ответила на вопрос корреспондента Лайфа, когда закончится пандемия коронавируса.

"Мы не устаём повторять, что это всё зависит от нас всех. Мы должны понять, что это зона нашей общей ответственности. <...> Безусловно, "омикрон" принесёт чуть больше коллективного иммунитета, но если мы не поймём, что вакцинация должна стать привычным образом нашей жизни, то так и будем жить в разных волнах этого заболевания", — сказала Лысенко.

По её словам, сейчас ревакцинироваться от ковида необходимо раз в полгода, в перспективе этот период увеличится, прививки нужно будет делать раз в год. Медик также отметила, что отечественные препараты показали максимальную эффективность в борьбе с "бесконечными мутациями" вируса.