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В Норвегии набирают добровольцев для испытания "очков от коронавируса"

Принять участие смогут все желающие старше 18 лет, которые не носят очки в обычной жизни, использование контактных линз при этом допускается. Подобное исследование также стартовало в Дании.

2 февраля, 11:28
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Учёные из Норвежского института общественного здравоохранения планируют провести исследование и проверить теории о том, что очки могут защитить человека от заражения коронавирусом. В связи с этим институт открыл набор добровольцев, сообщается на сайте учреждения.

"Вирус может проникать в организм через глаза, поэтому нельзя исключить, что очки, в том числе солнечные, могут защитить от коронавируса и других инфекций (например, гриппа). Чтобы выяснить это, нам необходима ваша помощь (добровольцев) в течение двух недель. Мы проведём масштабное исследование", — говорится в сообщении.

Участники будут разделены на две группы: добровольцы из первой будут находиться среди людей в очках, из второй — без очков. Распределит людей автоматический жребий.

Принять участие смогут все желающие старше 18 лет, которые не носят очки в обычной жизни. Использование контактных линз при этом допускаются. Ещё одним условием является отсутствие факта заражения CoViD-19 после 15 декабря 2021 года и наличие дома очков.

К этой идее учёных подтолкнули норвежские спортсмены, носившие "очки от ковида" на соревнованиях в Пекине, сообщает телекомпания NRK. Уточняется, что эксперимент уже привлёк внимание мировой общественности, подобные исследования стартовали в Дании.

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Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что испытания назальной вакцины могут завершиться в течение двух с половиной месяцев. Он выразил надежду, что это позволит Минздраву выдать регистрационное удостоверение и перейти к массовому применению этого препарата, который может защитить от омикрон-штамма.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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