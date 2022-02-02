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В Бундестаге запуск "Северного потока – 2" связали с ситуацией на границе Украины

Член федерального собрания Штрак-Циммерман не согласилась с Меркель в том, что трубопровод является частным экономическим проектом. По её словам, он всегда был связан с геостратегией.

2 февраля, 11:25

Фото © ТАСС / АР / Stefan Sauer

Глава Комитета Бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что запуск трубопровода "Северный поток – 2" не может состояться до тех пор, пока такое количество солдат РФ сосредоточено на границе с Украиной. Об этом она сообщила на пресс-конференции.

Штрак-Циммерман не согласилась со словами бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, что "Северный поток – 2" является чисто частным экономическим проектом. Она отметила, что трубопровод связан с геостратегией — "если организовать поставки газа в Германию в обход Украины".

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"В отношении этого мы занимаем ясную позицию, что запуска "Северного потока – 2" не может произойти до тех пор, пока [президент РФ] Владимир Путин размещает столько солдат на границе там (с Украиной. — Прим. Лайфа)", — сказала Штрак-Циммерман.

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Лайф писал, что в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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