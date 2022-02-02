В Бундестаге запуск "Северного потока – 2" связали с ситуацией на границе Украины

Глава Комитета Бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что запуск трубопровода "Северный поток – 2" не может состояться до тех пор, пока такое количество солдат РФ сосредоточено на границе с Украиной. Об этом она сообщила на пресс-конференции.

Штрак-Циммерман не согласилась со словами бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, что "Северный поток – 2" является чисто частным экономическим проектом. Она отметила, что трубопровод связан с геостратегией — "если организовать поставки газа в Германию в обход Украины".