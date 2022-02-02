"Страна": Украина будет закупать всё тот же российский газ, но через посредников

Украина на днях впервые начала физический импорт российского газа из Венгрии, то есть не условным реверсом, как прежде, а перекачкой. Об этом сообщили в "Нафтогазе". На эту информацию отреагировало украинское издание "Страна", пояснив гражданам, чей газ на самом деле будет греть их жильё.

"Украина будет закупать всё тот же российский газ, но через посредников в лице Словакии и Венгрии (а те его будут получать через "Турецкий" или "Северные потоки")", — говорится в сообщении "Страны.ua".

Отмечается, что начало поставок совпало с визитом в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Глава венгерского кабмина по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что стороны близки к договору о поставке дополнительно 1 миллиарда кубометров газа. Путин, со своей стороны, отметил, что увеличение поставок газа на такой объём не должно стать для России "особой проблемой".