"Страна": Украина будет закупать всё тот же российский газ, но через посредников
Формально Киев с 2015 года не покупает газ в России, получая его по так называемому виртуальному реверсу. Страна фактически отбирает часть транзитного газа, направляемого в ЕС.
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Украина на днях впервые начала физический импорт российского газа из Венгрии, то есть не условным реверсом, как прежде, а перекачкой. Об этом сообщили в "Нафтогазе". На эту информацию отреагировало украинское издание "Страна", пояснив гражданам, чей газ на самом деле будет греть их жильё.
"Украина будет закупать всё тот же российский газ, но через посредников в лице Словакии и Венгрии (а те его будут получать через "Турецкий" или "Северные потоки")", — говорится в сообщении "Страны.ua".
Отмечается, что начало поставок совпало с визитом в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Глава венгерского кабмина по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что стороны близки к договору о поставке дополнительно 1 миллиарда кубометров газа. Путин, со своей стороны, отметил, что увеличение поставок газа на такой объём не должно стать для России "особой проблемой".
Киев с 2015 года не покупает газ в России. Страна до сих пор получала его по виртуальному реверсу. Эта схема предполагает взаимозачёт поставок: украинские потребители отбирают часть транзитного газа, который "Газпром" направляет в Европу. Он оформляется как импортированный из ЕС.
Ранее Лайф писал, что глава "Оператора ГТС Украины" ожидает минимальный за два года объём транзита газа из РФ.
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