На Бали начнут принимать россиян, привитых "Спутником V"

Между тем согласно разработанным правилам туристам по-прежнему придётся находиться на карантине, но его срок сокращается с семи до пяти дней. Покидать остров и путешествовать по стране будет запрещено. На остров можно будет попасть только воздушным путём. Разрешение на авиаперелёты получили три компании. Garuda Indonesia со 2 февраля начинает доставку туристов из токийского аэропорта Нарита. Batik Air с 16 февраля будет осуществлять полёты между Сингапуром и Бали, и в тот же день по этому маршруту начнёт выполнять рейсы авиаперевозчик Singapore Airlines. Администрация острова выбрала несколько гостиниц и шесть судов для временной изоляции въезжающих.