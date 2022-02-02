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На Бали начнут принимать россиян, привитых "Спутником V"

При этом карантин туристам проходить всё-таки придётся, но зато он будет короче. Теперь изоляция сокращена с семи до пяти дней.

2 февраля, 03:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россияне, привитые "Спутником V", смогут с 4 февраля посещать индонезийский остров Бали. Одним из обязательных требований въезда в страну является полная вакцинация.

"Власти приняли решение с 4 февраля открыть курорт, который будет также доступен для россиян. Индонезия разрешает прибытие иностранцев, получивших обе дозы "Спутника V", — сообщает ТАСС источник в Джакарте.

Между тем согласно разработанным правилам туристам по-прежнему придётся находиться на карантине, но его срок сокращается с семи до пяти дней. Покидать остров и путешествовать по стране будет запрещено. На остров можно будет попасть только воздушным путём. Разрешение на авиаперелёты получили три компании. Garuda Indonesia со 2 февраля начинает доставку туристов из токийского аэропорта Нарита. Batik Air с 16 февраля будет осуществлять полёты между Сингапуром и Бали, и в тот же день по этому маршруту начнёт выполнять рейсы авиаперевозчик Singapore Airlines. Администрация острова выбрала несколько гостиниц и шесть судов для временной изоляции въезжающих.

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Ранее Лайф сообщал, что Великобритания отменяет десятидневный карантин для непривитых с 11 февраля. Министр транспорта Грант Шэппс уточнил, что полностью вакцинированные путешественники не должны будут по прибытии сдавать экспресс-тесты. При этом речь идёт о привитых признанными в Британии препаратами, "Спутник V" в их число пока не входит.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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