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Попова заявила, что речи о локдауне в России не идёт

В отличие от 2020 года в стране уже есть понятные, отработанные противоэпидемические меры, средства диагностики. Также действует целое новое направление — система информирования населения.

2 февраля, 03:17

Анна Попова © kremlin.ru

Несмотря на резкий рост заболеваемости ковидом из-за нового штамма коронавируса "омикрон", в России сейчас не идёт речь о введении локдауна, карантина. В этом заверила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию", — отметила Попова.

Попова пояснила, когда привитым не нужна изоляция после контакта с больным

Попова пояснила, когда привитым не нужна изоляция после контакта с больным

В интервью РИА "Новости" она пояснила: количество заболевших ковидом может ещё расти, но в стране уже есть понятные, отработанные противоэпидемические меры, средства диагностики. Из-за пандемии появилось целое новое направление — система информирования населения, телефон "122".

"Нет ничего в этом мире идеального, но эта система, конечно, развивается очень эффективно и она важна для людей, у них есть единый номер, где они могут решить свои проблемы", — добавила руководитель Роспотребнадзора.

Ранее Лайф передавал слова Поповой о том, что максимальный рост заболеваемости ковидом наблюдается у россиян 15–17 и 30–49 лет. Рост заражений среди пожилых людей от 65 лет и старше пока удаётся сдерживать.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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