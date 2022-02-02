Попова заявила, что речи о локдауне в России не идёт

Несмотря на резкий рост заболеваемости ковидом из-за нового штамма коронавируса "омикрон", в России сейчас не идёт речь о введении локдауна, карантина. В этом заверила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию", — отметила Попова.

В интервью РИА "Новости" она пояснила: количество заболевших ковидом может ещё расти, но в стране уже есть понятные, отработанные противоэпидемические меры, средства диагностики. Из-за пандемии появилось целое новое направление — система информирования населения, телефон "122".

"Нет ничего в этом мире идеального, но эта система, конечно, развивается очень эффективно и она важна для людей, у них есть единый номер, где они могут решить свои проблемы", — добавила руководитель Роспотребнадзора.