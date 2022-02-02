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Торчат корма и мачты: Лайф публикует фото с места затопления краболова в Приморье

Старший механик судна погиб, не успев выбраться. Капитан попал в больницу: у него нервный срыв и шоковое состояние.

2 февраля, 02:58

© LIFE

Краболов "Акванавт" скрылся под водой у причала порта Зарубино в Приморском крае почти полностью. Над водной гладью торчат только корма и мачты с антеннами. Это видно на фото с места происшествия, которые оказались в распоряжении Лайфа.

  • "Акванавт" почти полностью ушёл на дно. © LIFE
    "Акванавт" почти полностью ушёл на дно. © LIFE
  • "Акванавт" почти полностью ушёл на дно. © LIFE
    "Акванавт" почти полностью ушёл на дно. © LIFE
  • "Акванавт" почти полностью ушёл на дно. © LIFE
    "Акванавт" почти полностью ушёл на дно. © LIFE

"Акванавт" почти полностью ушёл на дно. © LIFE

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Большинство моряков успели перебежать на берег. На борту остался старший механик, в результате он погиб. По данным Лайфа, это Сомик И. Л. 1963 года рождения. Тело члена экипажа подняли на поверхность уже водолазы.

Капитан "Акванавта" Омельченко Е. после случившегося оказался в больнице. У мужчины шоковое состояние, он пережил нервный срыв.

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Лайф напоминает, что, по словам очевидцев, утром 2 февраля у причала порта Зарубино в Приморском крае судно "Акванавт" подошло к пирсу с креном и практически сразу начало уходить на дно. Экипаж краболова пытался спасти хоть что-то, пока люди на берегу призывали быстрее убегать, чтобы не погибнуть.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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