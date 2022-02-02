Торчат корма и мачты: Лайф публикует фото с места затопления краболова в Приморье
Старший механик судна погиб, не успев выбраться. Капитан попал в больницу: у него нервный срыв и шоковое состояние.
© LIFE
Краболов "Акванавт" скрылся под водой у причала порта Зарубино в Приморском крае почти полностью. Над водной гладью торчат только корма и мачты с антеннами. Это видно на фото с места происшествия, которые оказались в распоряжении Лайфа.
Большинство моряков успели перебежать на берег. На борту остался старший механик, в результате он погиб. По данным Лайфа, это Сомик И. Л. 1963 года рождения. Тело члена экипажа подняли на поверхность уже водолазы.
Капитан "Акванавта" Омельченко Е. после случившегося оказался в больнице. У мужчины шоковое состояние, он пережил нервный срыв.
Лайф напоминает, что, по словам очевидцев, утром 2 февраля у причала порта Зарубино в Приморском крае судно "Акванавт" подошло к пирсу с креном и практически сразу начало уходить на дно. Экипаж краболова пытался спасти хоть что-то, пока люди на берегу призывали быстрее убегать, чтобы не погибнуть.
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