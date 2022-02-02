Торчат корма и мачты: Лайф публикует фото с места затопления краболова в Приморье

Краболов "Акванавт" скрылся под водой у причала порта Зарубино в Приморском крае почти полностью. Над водной гладью торчат только корма и мачты с антеннами. Это видно на фото с места происшествия, которые оказались в распоряжении Лайфа.







Большинство моряков успели перебежать на берег. На борту остался старший механик, в результате он погиб. По данным Лайфа, это Сомик И. Л. 1963 года рождения. Тело члена экипажа подняли на поверхность уже водолазы.

Капитан "Акванавта" Омельченко Е. после случившегося оказался в больнице. У мужчины шоковое состояние, он пережил нервный срыв.