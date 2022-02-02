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Британские медики перечислили признаки необратимого повреждения печени

Как только это опасное заболевание перейдёт в острую стадию, его симптомы в буквальном смысле проявляются на лице. В том числе это видно по цвету глаз.

2 февраля, 02:25

© Pixabay

Некоторые люди с жировым гепатозом печени не имеют никаких симптомов, особенно на ранних стадиях, в то время как в запущенных случаях — ближе к развитию цирроза — признаки заболевания уже заметны невооружённым глазом. Об этом говорят британские медики.

Как пишет Daily Express, носовые кровотечения и пожелтевшие белки глаз указывают на наличие цирроза печени. Среди других признаков издание называет спутанность сознания, кожный зуд, паутинообразные скопления кровеносных сосудов.

"Цирроз печени — рубцевание тканей печени — широко распространённое заболевание и, возможно, уже необратимое и опасное для жизни состояние", отметили в органе здравоохранения UPMC Western Maryland.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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