Замминистра по делам женщин в Чили стала домработница

Заместителем министра по делам женщин и гендерной справедливости в Чили стала домработница с 15-летним стажем — Лус Видаль Уирикео. Это следует из сообщения избранного президента Габриэля Борича. Политик анонсировал ряд будущих назначений.

"Мы приветствуем назначение нашей коллеги Лус Видаль, бывшей главы профсоюза, заместителем министра", — отметил в соцсети Twitter Габриэль Борич.

Лус Видаль Уирикео, как отмечается в её краткой биографии,15 лет была домработницей в разных семьях в столичном регионе Чили.