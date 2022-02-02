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Замминистра по делам женщин в Чили стала домработница

В краткой биографии Лус Видаль Уирикео говорится, что женщина до этого 15 лет трудилась в разных семьях в столице страны.

2 февраля, 01:49
<p>Фото © Twitter / luzvidalh</p>

Фото © Twitter / luzvidalh

Заместителем министра по делам женщин и гендерной справедливости в Чили стала домработница с 15-летним стажем — Лус Видаль Уирикео. Это следует из сообщения избранного президента Габриэля Борича. Политик анонсировал ряд будущих назначений.

"Мы приветствуем назначение нашей коллеги Лус Видаль, бывшей главы профсоюза, заместителем министра", — отметил в соцсети Twitter Габриэль Борич.

Лус Видаль Уирикео, как отмечается в её краткой биографии,15 лет была домработницей в разных семьях в столичном регионе Чили.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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