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Новый южнокорейский сериал "Мы все мертвы" возглавил мировые рейтинги Netflix

Он появился на сервисе только 28 января и сразу вышел в топ. В России на 31 января веб-хоррор уступает лишь американскому хиту "Женщина в доме напротив девушки в окне".

2 февраля, 01:42

Фото © Кинопоиск

Лидирующие позиции в мировых чартах стримингового сервиса Netflix занял новый южнокорейский сериал "Мы все мертвы". Это следует из данных агрегатора статистики просмотров онлайн-платформ FlixPatrol.

"Мы все мертвы" рассказывает о распространении эпидемии зомби-вируса. Ученики в школе вынуждены с боем вырываться наружу, иначе они пополнят ряды монстров. Как сообщает агрегатор, новый южнокорейский сериал появился на сервисе только 28 января и сразу после выхода на Netflix занял первую или вторую строчку в десятках стран по всему миру сразу. Первое место "Мы все мертвы" занимает и в мировом рейтинге телешоу на платформе. В России по состоянию на 31 января веб-хоррор уступает только американскому сериалу "Женщина в доме напротив девушки в окне".

Ранее такую популярность на Netflix уже набирали южнокорейские сериалы: нашумевшая "Игра в кальмара" и мини-сериал "Зов ада".

Пять примеров, как сериал "Игра в кальмара" изменил всю массовую культуру

Пять примеров, как сериал "Игра в кальмара" изменил всю массовую культуру

Ранее Лайф сообщал, что Netflix обяжут транслировать 20 бесплатных российских телеканалов. Связано это с изменением статуса стримингового сервиса.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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