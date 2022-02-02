Новый южнокорейский сериал "Мы все мертвы" возглавил мировые рейтинги Netflix

"Мы все мертвы" рассказывает о распространении эпидемии зомби-вируса. Ученики в школе вынуждены с боем вырываться наружу, иначе они пополнят ряды монстров. Как сообщает агрегатор, новый южнокорейский сериал появился на сервисе только 28 января и сразу после выхода на Netflix занял первую или вторую строчку в десятках стран по всему миру сразу. Первое место "Мы все мертвы" занимает и в мировом рейтинге телешоу на платформе. В России по состоянию на 31 января веб-хоррор уступает только американскому сериалу "Женщина в доме напротив девушки в окне".