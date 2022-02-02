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В Пекине стартовала эстафета зимних Олимпийских игр

Соревнования будут проходить с 4 по 20 февраля, на них разыграют 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 атлетов.

2 февраля, 01:19
<p>© ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

© ТАСС / Валерий Шарифулин

В Пекине началась эстафета огня в рамках церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года. Старт забегу дали в Олимпийском парке на севере города. Кроме столицы он пройдёт по территории района Яньцин и города Чжанцзякоу в провинции Хэбэй. Это три кластера, которые принимают соревнования.

Из-за пандемии условия проведения эстафеты были изменены: маршруты сокращены, участие зрителей исключено. Также её этапы пройдут вдали от оживлённых улиц и районов.

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Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.

Лайф рассказывал, что ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин запустил петицию в поддержку российских спортсменов в связи с запретом WADA использовать символику нашей страны, упомянув хештег #wewillROCyou, ставший символом поддержки российских спортсменов ещё на Олимпиаде в Токио.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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