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Государственный долг США достиг рекордных $30 триллионов

В Штатах действует потолок госдолга, который нельзя превышать, однако, когда к нему начинают подходить, планку вновь повышают.

2 февраля, 02:50
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Государственный долг Соединённых Штатов достиг нового рекордного показателя — 30,012 триллиона долларов. Такие данные приводит Минфин США.

Газета The New York Times отмечает, что страна достигла такой отметки на несколько лет раньше, чем прогнозировалось. Сказались расходы на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Доллары допечатывали для выдачи пособий по безработице, поддержки малого бизнеса и так далее. Для государства это оформлялось как заёмные средства.

Названы страны с самым большим госдолгом

Названы страны с самым большим госдолгом

В США действует закон о потолке государственного долга. Его действие было приостановлено в 2019 году, но возобновлено в 2021-м. Власти Штатов выходят из этой ситуации, поднимая ограничительную планку.

Лайф рассказывал, что в декабре президент Джо Байден подписал закон об увеличении лимита госдолга с $2,5 трлн до $31,4 трлн. Иначе средства в федеральном бюджете могли бы закончиться к 15 декабря, предупреждала министр финансов.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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