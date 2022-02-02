Государственный долг США достиг рекордных $30 триллионов

Государственный долг Соединённых Штатов достиг нового рекордного показателя — 30,012 триллиона долларов. Такие данные приводит Минфин США.

Газета The New York Times отмечает, что страна достигла такой отметки на несколько лет раньше, чем прогнозировалось. Сказались расходы на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Доллары допечатывали для выдачи пособий по безработице, поддержки малого бизнеса и так далее. Для государства это оформлялось как заёмные средства.

В США действует закон о потолке государственного долга. Его действие было приостановлено в 2019 году, но возобновлено в 2021-м. Власти Штатов выходят из этой ситуации, поднимая ограничительную планку.