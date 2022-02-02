Государственный долг США достиг рекордных $30 триллионов
В Штатах действует потолок госдолга, который нельзя превышать, однако, когда к нему начинают подходить, планку вновь повышают.
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Государственный долг Соединённых Штатов достиг нового рекордного показателя — 30,012 триллиона долларов. Такие данные приводит Минфин США.
Газета The New York Times отмечает, что страна достигла такой отметки на несколько лет раньше, чем прогнозировалось. Сказались расходы на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Доллары допечатывали для выдачи пособий по безработице, поддержки малого бизнеса и так далее. Для государства это оформлялось как заёмные средства.
В США действует закон о потолке государственного долга. Его действие было приостановлено в 2019 году, но возобновлено в 2021-м. Власти Штатов выходят из этой ситуации, поднимая ограничительную планку.
Лайф рассказывал, что в декабре президент Джо Байден подписал закон об увеличении лимита госдолга с $2,5 трлн до $31,4 трлн. Иначе средства в федеральном бюджете могли бы закончиться к 15 декабря, предупреждала министр финансов.
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