Ирина Дубцова вышла на связь с поклонниками после экстренной операции

Российская певица Ирина Дубцова вышла на связь с поклонниками после перенесённой экстренной операции. Артистка записала видео из больницы. Она поспешила рассказать о своём самочувствии и об отмене запланированного концерта.

"Никто ни от чего не застрахован. У меня не "омикрон", просто перенесла экстренную операцию. В общем, всё со мной в порядке, всё уже сделали, но грустные новости состоят в том, что концерт, который должен был состояться четвёртого февраля, немножко переносится на март", — рассказала Дубцова в сториз в соцсети Instagram.

Певица призналась, что после наркоза чувствует небольшую слабость и в момент записи видео больше всего мечтает о любимых блюдах и скорейшем возвращении домой. Поклонники поспешили пожелать певице скорейшего выздоровления, а артистка показала букет, присланный ей в палату.

"Я хочу на ручки, молочную шоколадку и клубнику с йогуртом", — призналась Дубцова.