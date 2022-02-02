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Ирина Дубцова вышла на связь с поклонниками после экстренной операции

Певица рассказала про кашель из-за трубки в горле, но в целом у неё настрой позитивный. Звезда успокоила подписчиков, что слегла не из-за "омикрона".

2 февраля, 02:32

Фото © Instagram / Ирина Дубцова

Российская певица Ирина Дубцова вышла на связь с поклонниками после перенесённой экстренной операции. Артистка записала видео из больницы. Она поспешила рассказать о своём самочувствии и об отмене запланированного концерта.

"Никто ни от чего не застрахован. У меня не "омикрон", просто перенесла экстренную операцию. В общем, всё со мной в порядке, всё уже сделали, но грустные новости состоят в том, что концерт, который должен был состояться четвёртого февраля, немножко переносится на март", — рассказала Дубцова в сториз в соцсети Instagram.

Певица призналась, что после наркоза чувствует небольшую слабость и в момент записи видео больше всего мечтает о любимых блюдах и скорейшем возвращении домой. Поклонники поспешили пожелать певице скорейшего выздоровления, а артистка показала букет, присланный ей в палату.

"Я хочу на ручки, молочную шоколадку и клубнику с йогуртом", — призналась Дубцова.

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Ранее Лайф рассказывал, что Ирина Дубцова впервые показала фото в купальнике после уменьшения груди. 12 лет назад певица её увеличила после родов, но потом устала от большого бюста и в ноябре прошлого года решила удалить имплантаты.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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