Собака покорила сердца сахалинцев, невозмутимо проехавшись в маршрутном автобусе

В Южно-сахалинском автобусе проехался невозмутимый пушистый безбилетник. Фото © ИА Сах.ком

В Южно-сахалинске пассажиры сегодня утром в одном из автобусов смогли наблюдать за поездкой весьма самостоятельного, правда, безбилетного пассажира. Пёс вошёл в салон общественного транспорта на "Мясокомбинате", прошествовал до сидений, расположился там и поехал, иногда поглядывая в окно, словно боясь пропустить остановку. Со стороны "заяц" выглядел весьма уверенным в своих действиях, словно каждый день так куда-то ездит.

"Пёс вошёл через переднюю дверь вместе с молодым человеком, и я сначала подумала, что они вместе. Главное, он так демонстративно, уверенно зашёл, прошёл по салону и улёгся на заднее сиденье. По реакции молодого человека я поняла, что это не его собака, я спросила и он это подтвердил. Говорит, стоял на остановке, пёс подошёл и стал вместе с ним ждать автобуса", — рассказала ИА "Сах.ком" пассажирка Римма.

Пушистый безбилетник своей харизмой покорил весь автобус и вызвал только улыбки и "понимание" со стороны людей, включая водителя. Когда автобус остановился у пивзавода, он вдруг вскочил и подошёл к открывшейся двери. Постоял возле неё, посмотрел наружу и, как-будто убедившись, что выходить ещё рано — "не его остановка", вернулся на "своё" место.

"Тут весь автобус просто захохотал. Надо же, какой сознательный пёс. А когда к "Калинке" подъехали, он уверенно, со знанием дела вышел. Порадовал нас с утра, поднял настроение", — рассказал Римма.

Сообщается, что пёс был без ошейника, нечипированный и, возможно, потерялся.