Антонов назвал лживыми заявления Псаки об использовании химоружия Россией

Посол России в США Анатолий Антонов резко прокомментировал заявления главы пресс-службы Белого дома Джен Псаки о якобы имевшем место использовании РФ химического оружия. Дипломат назвал эти слова в корне лживыми и направленными на демонизацию России.

"Заявление официального представителя Белого дома — в корне лживое, направленное на демонизацию России в глазах американской общественности и мирового сообщества. Свои построенные на откровенном вранье фантазии о якобы использовании нашей страной химического оружия США так и не подкрепили ни одним правдоподобным доказательством", — говорится в заявлении Антонова, опубликованном на странице дипмиссии в "Фейсбуке".

Там напомнили, что США остаются единственной страной, которая не выполнила обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия — не уничтожила свои арсеналы химоружия. Россия же это сделала, и этот факт международно признан.

Также Антонов ответил на обвинения в "захвате" Россией других государств. Он подчеркнул, что РФ придерживается принципа "невмешательства" в дела зарубежных стран и строго следует международному праву.