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Антонов назвал лживыми заявления Псаки об использовании химоружия Россией

Он напомнил, что именно США остаются единственной страной, которая не выполнила обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия.

2 февраля, 03:32
<p>Анатолий Антонов © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=243053864526600&set=pb.100064659643484.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Посольство России в США</a></p>

Анатолий Антонов © Facebook / Посольство России в США

Посол России в США Анатолий Антонов резко прокомментировал заявления главы пресс-службы Белого дома Джен Псаки о якобы имевшем место использовании РФ химического оружия. Дипломат назвал эти слова в корне лживыми и направленными на демонизацию России.

"Заявление официального представителя Белого дома — в корне лживое, направленное на демонизацию России в глазах американской общественности и мирового сообщества. Свои построенные на откровенном вранье фантазии о якобы использовании нашей страной химического оружия США так и не подкрепили ни одним правдоподобным доказательством", — говорится в заявлении Антонова, опубликованном на странице дипмиссии в "Фейсбуке".

Там напомнили, что США остаются единственной страной, которая не выполнила обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия — не уничтожила свои арсеналы химоружия. Россия же это сделала, и этот факт международно признан.

Также Антонов ответил на обвинения в "захвате" Россией других государств. Он подчеркнул, что РФ придерживается принципа "невмешательства" в дела зарубежных стран и строго следует международному праву.

"Раздувают мыльный пузырь": Антонов назвал голословными утверждения США о российской дезинформации

"Раздувают мыльный пузырь": Антонов назвал голословными утверждения США о российской дезинформации

"Призываем коллег почаще смотреть в зеркало перед тем, как обвинять или читать нравоучения другим", — говорится в сообщении.

Как рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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