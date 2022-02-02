Антонов назвал лживыми заявления Псаки об использовании химоружия Россией
Он напомнил, что именно США остаются единственной страной, которая не выполнила обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия.
Анатолий Антонов © Facebook / Посольство России в США
Посол России в США Анатолий Антонов резко прокомментировал заявления главы пресс-службы Белого дома Джен Псаки о якобы имевшем место использовании РФ химического оружия. Дипломат назвал эти слова в корне лживыми и направленными на демонизацию России.
"Заявление официального представителя Белого дома — в корне лживое, направленное на демонизацию России в глазах американской общественности и мирового сообщества. Свои построенные на откровенном вранье фантазии о якобы использовании нашей страной химического оружия США так и не подкрепили ни одним правдоподобным доказательством", — говорится в заявлении Антонова, опубликованном на странице дипмиссии в "Фейсбуке".
Там напомнили, что США остаются единственной страной, которая не выполнила обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия — не уничтожила свои арсеналы химоружия. Россия же это сделала, и этот факт международно признан.
Также Антонов ответил на обвинения в "захвате" Россией других государств. Он подчеркнул, что РФ придерживается принципа "невмешательства" в дела зарубежных стран и строго следует международному праву.
"Призываем коллег почаще смотреть в зеркало перед тем, как обвинять или читать нравоучения другим", — говорится в сообщении.
Как рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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