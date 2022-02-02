Школы Хабаровска оказались "заминированы" в третий раз с начала года
Из-за угроз злоумышленников нарушен учебный процесс в 70 образовательных учреждениях. Детей эвакуируют, как рассказали в мэрии, "в штатном режиме". Самых маленьких забирают родители.
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Неизвестные сообщили о "минировании" школ в Хабаровске в третий раз за последние 16 дней. Угроза поступила на электронную почту горадминистрации, всех учеников и сотрудников выводят из зданий, рассказали в мэрии. По данным городского управления образования, "эвакуация идёт в штатном режиме".
"Учебный процесс нарушен в 70 учреждениях. Младшеклассников должны разобрать по домам родители, а вот вторая смена будет или нет — остаётся под вопросом", — сказали РИА "Новости" в мэрии.
В горадминистрации отмечают, что дальнейшие мероприятия зависят от того, насколько быстро здания проверят спецслужбы.
Как сообщал Лайф, сначала 18 января в Хабаровске 70 школ эвакуировали из-за сообщений о "минировании", а затем эта ситуация повторилась 26 января. В обоих случаях взрывных устройств в образовательных учреждениях обнаружено не было.
В последнее время подобные минирования происходят во многих российских регионах. Занятия в школах были отменены в Челябинске, Тюмени. А 21-го числа сообщения касались и образовательных учреждений Симферополя и Керчи. Ни в одном из случаев ничего подозрительного на территории школ спецслужбы не нашли. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял, что все сообщения о "минировании" в школах и вузах на полуострове приходят из-за границы.
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