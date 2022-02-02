Школы Хабаровска оказались "заминированы" в третий раз с начала года

Неизвестные сообщили о "минировании" школ в Хабаровске в третий раз за последние 16 дней. Угроза поступила на электронную почту горадминистрации, всех учеников и сотрудников выводят из зданий, рассказали в мэрии. По данным городского управления образования, "эвакуация идёт в штатном режиме".

"Учебный процесс нарушен в 70 учреждениях. Младшеклассников должны разобрать по домам родители, а вот вторая смена будет или нет — остаётся под вопросом", — сказали РИА "Новости" в мэрии.

В горадминистрации отмечают, что дальнейшие мероприятия зависят от того, насколько быстро здания проверят спецслужбы.