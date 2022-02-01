Украина впервые приступила к реверсу газа из Венгрии

Компания "Оператор ГТС Украины" с 1 февраля впервые начала физический импорт российского газа из Венгрии. Об этом сообщил глава украинского монополиста Сергей Макогон.

"Ранее система ГТС могла работать только по направлению с Украины в Венгрию. Благодаря проведённым техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях", — написал Макогон на своей странице в "Фейсбуке".

Таким образом, теперь Венгрия является вторым по счёту направлением после Словакии, которое обеспечивает поставки голубого топлива в Незалежную. Глава компании "Оператор ГТС Украины" уверен, что в результате его запуска трейдеры смогут организовать поставки в страну сжиженного газа из терминала в Хорватии.