НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Украина впервые приступила к реверсу газа из Венгрии

Газотранспортная система раньше могла работать только по прямому направлению. Однако благодаря проведённым техническим мероприятиям появилась возможность транспортировки топлива в обе стороны.

1 февраля, 10:31

© Facebook / "Оператор ГТС Украины"

Компания "Оператор ГТС Украины" с 1 февраля впервые начала физический импорт российского газа из Венгрии. Об этом сообщил глава украинского монополиста Сергей Макогон.

"Ранее система ГТС могла работать только по направлению с Украины в Венгрию. Благодаря проведённым техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях", — написал Макогон на своей странице в "Фейсбуке".

Глава "Оператора ГТС Украины" пожаловался на "шантаж" "Газпрома" из-за транзита газа

Глава "Оператора ГТС Украины" пожаловался на "шантаж" "Газпрома" из-за транзита газа

Таким образом, теперь Венгрия является вторым по счёту направлением после Словакии, которое обеспечивает поставки голубого топлива в Незалежную. Глава компании "Оператор ГТС Украины" уверен, что в результате его запуска трейдеры смогут организовать поставки в страну сжиженного газа из терминала в Хорватии.

В декабре 2021 года Макогон сообщил, что Украина начнёт импортировать из Венгрии до 8 млн кубометров газа в сутки. По его словам, стороны заключили соглашение, которое подразумевает транспортировку с 1 января природного газа в Незалежную через виртуальную точку соединения "Берег".

Транзит российского газа в Словакию через Украину снизился втрое

Транзит российского газа в Словакию через Украину снизился втрое

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1