Украина впервые приступила к реверсу газа из Венгрии
Газотранспортная система раньше могла работать только по прямому направлению. Однако благодаря проведённым техническим мероприятиям появилась возможность транспортировки топлива в обе стороны.
© Facebook / "Оператор ГТС Украины"
Компания "Оператор ГТС Украины" с 1 февраля впервые начала физический импорт российского газа из Венгрии. Об этом сообщил глава украинского монополиста Сергей Макогон.
"Ранее система ГТС могла работать только по направлению с Украины в Венгрию. Благодаря проведённым техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях", — написал Макогон на своей странице в "Фейсбуке".
Таким образом, теперь Венгрия является вторым по счёту направлением после Словакии, которое обеспечивает поставки голубого топлива в Незалежную. Глава компании "Оператор ГТС Украины" уверен, что в результате его запуска трейдеры смогут организовать поставки в страну сжиженного газа из терминала в Хорватии.
В декабре 2021 года Макогон сообщил, что Украина начнёт импортировать из Венгрии до 8 млн кубометров газа в сутки. По его словам, стороны заключили соглашение, которое подразумевает транспортировку с 1 января природного газа в Незалежную через виртуальную точку соединения "Берег".
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