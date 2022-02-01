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Учащиеся в Оренбурге отметили День студента вечеринкой-оргией и нарвались на проверку

Тусовка для взрослых прошла, несмотря на запрет работы ночных заведений. По предварительным данным, нескольким девушкам не исполнилось 18 лет, историей уже заинтересовались в аппарате омбудсмена.

1 февраля, 10:22

Кадр из видео © Telegram-канал SHOT

Вечеринка-оргия в ночном клубе "Культура" в Оренбурге © Telegram-канал SHOT

Учащиеся в Оренбурге решили провести красочную вечеринку в ночном клубе "Культура", приуроченную ко Дню студента, устроив оргию. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Тусовка для взрослых прошла, несмотря на запрет работы ночных заведений, который был снят только 1 февраля. Судя по кадрам, участники вечеринки вели себя максимально развязно. По телефону в заведении уточнили, что клуб работает с четверга по воскресенье, однако в закрытом режиме и по предварительной брони. Примечательно, что раньше на этом месте было другое заведение аналогичного характера под названием "Матрёшка", но оно было закрыто за нарушение коронавирусных мер.

Клуб IZI Moscow могут закрыть на три месяца за нарушение антиковидных ограничений

Клуб IZI Moscow могут закрыть на три месяца за нарушение антиковидных ограничений

Прошедшей вечеринкой уже заинтересовались в полиции и аппарате уполномоченного по правам ребёнка. По некоторым данным, нескольким девушкам, участвовавшим в оргии, не исполнилось 18 лет.

Ранее Лайф писал о том, что пять ресторанов в центре Москвы могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер. Сотрудники там работали без масок, небольшие помещения были переполнены посетителями, столики размещены на расстоянии менее полутора метров друг от друга.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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