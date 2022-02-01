Учащиеся в Оренбурге отметили День студента вечеринкой-оргией и нарвались на проверку

Тусовка для взрослых прошла, несмотря на запрет работы ночных заведений, который был снят только 1 февраля. Судя по кадрам, участники вечеринки вели себя максимально развязно. По телефону в заведении уточнили, что клуб работает с четверга по воскресенье, однако в закрытом режиме и по предварительной брони. Примечательно, что раньше на этом месте было другое заведение аналогичного характера под названием "Матрёшка", но оно было закрыто за нарушение коронавирусных мер.