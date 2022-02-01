Учащиеся в Оренбурге отметили День студента вечеринкой-оргией и нарвались на проверку
Тусовка для взрослых прошла, несмотря на запрет работы ночных заведений. По предварительным данным, нескольким девушкам не исполнилось 18 лет, историей уже заинтересовались в аппарате омбудсмена.
Кадр из видео © Telegram-канал SHOT
Вечеринка-оргия в ночном клубе "Культура" в Оренбурге © Telegram-канал SHOT
Учащиеся в Оренбурге решили провести красочную вечеринку в ночном клубе "Культура", приуроченную ко Дню студента, устроив оргию. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Тусовка для взрослых прошла, несмотря на запрет работы ночных заведений, который был снят только 1 февраля. Судя по кадрам, участники вечеринки вели себя максимально развязно. По телефону в заведении уточнили, что клуб работает с четверга по воскресенье, однако в закрытом режиме и по предварительной брони. Примечательно, что раньше на этом месте было другое заведение аналогичного характера под названием "Матрёшка", но оно было закрыто за нарушение коронавирусных мер.
Прошедшей вечеринкой уже заинтересовались в полиции и аппарате уполномоченного по правам ребёнка. По некоторым данным, нескольким девушкам, участвовавшим в оргии, не исполнилось 18 лет.
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