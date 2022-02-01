Песков опроверг передачу Россией реакции на ответы США по гарантиям безопасности

Москва не передавала Вашингтону свою реакцию на полученные от американской стороны предложения по гарантиям безопасности, как ранее заявлял Госдепартамент США. Россия поделилась с Америкой соображениями по другой проблематике. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, там возникла путаница. Это были другие соображения — несколько по другой проблематике. Пока основного ответа Российской Федерации по главной теме, наверное, нынешних дней передано не было. Пока ещё этот ответ готовится, а это просто произошла путаница", — сказал Песков журналистам.

По его словам, время ожидания реакции России на ответ США по гарантиям безопасности зависит от решения президента России Владимира Путина. У Кремля пока нет понимания, когда будет готов ответ.

"Нет, это когда президент сочтёт необходимым. Я пока не могу сказать", — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее слова Пескова о том, что Россия не передавала американской стороне ответ по теме гарантий безопасности, подтвердил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.