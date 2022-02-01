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Сенатор Ковитиди назвала "мышиной вознёй" деятельность США вокруг гарантий безопасности

Также парламентарий добавила, что действия западных коллег направлены на дестабилизацию политической ситуации и так или иначе не принесут мира и стабильности европейскому континенту.

1 февраля, 10:12
<p>Ольга Ковитиди. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Ольга Ковитиди. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с Лайфом назвала "мышиной вознёй" действия США в обсуждении вопросов, связанных с гарантиями безопасности.

"Мышиная возня, которая сегодня затеяна США относительно предложений России, касающихся гарантий безопасности, совершенно предсказуема", — сказала она.

Ковитиди добавила, что действия западных коллег направлены на дестабилизацию политической ситуации и так или иначе не принесут мира и стабильности европейскому континенту. Что странно, ведь предложения России, которые касаются гарантий безопасности, соответствуют интересам всех европейцев, подчеркнула парламентарий.

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"Более того, принцип США о "неделимости безопасности", который закреплён ОБСЕ, является обязательным. И уважать его придётся. И эта мышиная возня не принесёт стабильности Европе", добавила сенатор.

Она также отметила, что принцип сдерживания России больше работать не будет. А та стратегическая неопределённость, которую хочет поддерживать коллективный Запад, более не будет способствовать стабильности в регионе.

Напомним, что представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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