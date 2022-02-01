Сенатор Ковитиди назвала "мышиной вознёй" деятельность США вокруг гарантий безопасности

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с Лайфом назвала "мышиной вознёй" действия США в обсуждении вопросов, связанных с гарантиями безопасности.

"Мышиная возня, которая сегодня затеяна США относительно предложений России, касающихся гарантий безопасности, совершенно предсказуема", — сказала она.

Ковитиди добавила, что действия западных коллег направлены на дестабилизацию политической ситуации и так или иначе не принесут мира и стабильности европейскому континенту. Что странно, ведь предложения России, которые касаются гарантий безопасности, соответствуют интересам всех европейцев, подчеркнула парламентарий.

"Более того, принцип США о "неделимости безопасности", который закреплён ОБСЕ, является обязательным. И уважать его придётся. И эта мышиная возня не принесёт стабильности Европе", — добавила сенатор.