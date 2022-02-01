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Песков сообщил о готовящихся очных контактах Путина и президента Бразилии

Официальное сообщение для прессы будет сделано после того, как стороны точно назначат дату встречи, заметил представитель Кремля. Где она пройдёт, пока не известно.

1 февраля, 10:04
<p>Владимир Путин и Жаир Болсонару © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/62401/photos/62687" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин и Жаир Болсонару © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в скором времени очно встретится с бразильским коллегой Жаиром Болсонару, такие контакты готовятся. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Что касается российско-бразильских контактов, то они на стадии проработки, на стадии подготовки", — сказал Песков.

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По словам представителя Кремля, официальное сообщение для прессы будет сделано после того, как стороны точно назначат дату встречи.

Напомним, сегодня, 1 февраля, Путин в Москве примет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Стороны обсудят вопросы европейской безопасности, производство российской вакцины от ковида, поставки газа и проект строительства атомной электростанции.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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