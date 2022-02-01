Песков сообщил о готовящихся очных контактах Путина и президента Бразилии
Официальное сообщение для прессы будет сделано после того, как стороны точно назначат дату встречи, заметил представитель Кремля. Где она пройдёт, пока не известно.
Владимир Путин и Жаир Болсонару © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в скором времени очно встретится с бразильским коллегой Жаиром Болсонару, такие контакты готовятся. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Что касается российско-бразильских контактов, то они на стадии проработки, на стадии подготовки", — сказал Песков.
По словам представителя Кремля, официальное сообщение для прессы будет сделано после того, как стороны точно назначат дату встречи.
Напомним, сегодня, 1 февраля, Путин в Москве примет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Стороны обсудят вопросы европейской безопасности, производство российской вакцины от ковида, поставки газа и проект строительства атомной электростанции.
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