Шойгу: Войска РФ преодолели до 10 тысяч километров в рамках учений с Белоруссией

В рамках проверки сил реагирования Союзного государства войска Восточного военного округа переброшены на расстояние до десяти тысяч километров. Об этом на селекторном совещании заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам проверка проводится согласно решению президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ней задействованы органы военного управления и подразделения Восточного военного округа.

"В настоящее время проходит первый этап проверки. Войска переброшены на расстояние до десяти тысяч километров, в том числе перебазированы авиационные подразделения и воинские части противовоздушной обороны", — сказал Шойгу.