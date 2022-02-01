Шойгу: Войска РФ преодолели до 10 тысяч километров в рамках учений с Белоруссией
Как отметил министр обороны России, сейчас проходит первый этап проверки сил реагирования Союзного государства. В том числе были перебазированы авиационные подразделения.
Фото © ТАСС / Министерство обороны России
В рамках проверки сил реагирования Союзного государства войска Восточного военного округа переброшены на расстояние до десяти тысяч километров. Об этом на селекторном совещании заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
По его словам проверка проводится согласно решению президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ней задействованы органы военного управления и подразделения Восточного военного округа.
"В настоящее время проходит первый этап проверки. Войска переброшены на расстояние до десяти тысяч километров, в том числе перебазированы авиационные подразделения и воинские части противовоздушной обороны", — сказал Шойгу.
Лайф рассказывал, что ранее в Белоруссии подчеркнули оборонительный характер учений "Союзная решимость – 2022". Начальник Главного управления боевой подготовки вооружённых сил республики Андрей Некрашевич отметил, что численность иностранных войск у рубежей страны составляет примерно 30 тысяч человек, не говоря о большом количестве авиации и тяжёлой техники.
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