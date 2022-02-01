Песков: Кремль изучит данные о росте цен на ПЦР-тесты в регионах
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что информация о скачке стоимости продукции является поводом для того, чтобы изучить этот вопрос, и поблагодарил журналистов за привлечение внимания к проблеме.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей
Кремль изучит информацию о росте цен на ПЦР-тесты в некоторых российских регионах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы обратим обязательно на это внимание, но наверняка оперативный штаб мониторит эту ситуацию", — пояснил представитель Кремля.
Пресс-секретарь также поблагодарил журналистов за то, что они привлекли внимание к данной проблеме.
Ранее ОНФ попросил кабмин установить предельные цены на ПЦР-тесты в регионах. Глава исполкома организации Кузнецов также обратился к Мишустину с просьбой поручить ФАС решить проблему доминирования частных лабораторий на рынке.
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