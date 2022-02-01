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Песков: Кремль изучит данные о росте цен на ПЦР-тесты в регионах

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что информация о скачке стоимости продукции является поводом для того, чтобы изучить этот вопрос, и поблагодарил журналистов за привлечение внимания к проблеме.

1 февраля, 10:02
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей

Кремль изучит информацию о росте цен на ПЦР-тесты в некоторых российских регионах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы обратим обязательно на это внимание, но наверняка оперативный штаб мониторит эту ситуацию", — пояснил представитель Кремля.

150 рублей заводу и 1500 — на карман: Почему люди вынуждены переплачивать за ПЦР-тесты

150 рублей заводу и 1500 — на карман: Почему люди вынуждены переплачивать за ПЦР-тесты

Пресс-секретарь также поблагодарил журналистов за то, что они привлекли внимание к данной проблеме.

Ранее ОНФ попросил кабмин установить предельные цены на ПЦР-тесты в регионах. Глава исполкома организации Кузнецов также обратился к Мишустину с просьбой поручить ФАС решить проблему доминирования частных лабораторий на рынке.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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