Песков: Кремль изучит данные о росте цен на ПЦР-тесты в регионах

Кремль изучит информацию о росте цен на ПЦР-тесты в некоторых российских регионах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы обратим обязательно на это внимание, но наверняка оперативный штаб мониторит эту ситуацию", — пояснил представитель Кремля.

Пресс-секретарь также поблагодарил журналистов за то, что они привлекли внимание к данной проблеме.