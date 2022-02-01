Вирусолог Пшеничная: Пик заболеваемости ковидом в РФ наступит к середине февраля

Пик заболеваемости коронавирусом в нынешнюю "омикронную" волну в России прогнозируется на середину февраля, именно тогда показатели суточных заражений могут быть очень высокими. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.

"Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться ещё некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъёма заболеваемости. <...> К середине февраля, а возможно, и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось", — передаёт "Интерфакс" слова специалиста.

Нынешний всплеск заболеваемости коронавирусом возник из-за высокой заразности "омикрона", отметила Пшеничная. По её словам, как правило, новый вариант вируса в основном размножается в верхних дыхательных путях, что и делает его таким контагиозным. В связи с этим она рекомендовала гражданам не забывать о мерах индивидуальной защиты. Кроме того, вакцинация и ревакцинация помогут защититься от заражения, добавила вирусолог.