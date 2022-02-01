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Вирусолог Пшеничная: Пик заболеваемости ковидом в РФ наступит к середине февраля

Нынешняя волна возникла из-за высокой заразности нового штамма, отметила эксперт. По её словам, инфекция в основном размножается в верхних дыхательных путях, что и делает её такой контагиозной.

1 февраля, 10:08

Столичный госпиталь для пациентов с коронавирусом © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Пик заболеваемости коронавирусом в нынешнюю "омикронную" волну в России прогнозируется на середину февраля, именно тогда показатели суточных заражений могут быть очень высокими. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.

"Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться ещё некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъёма заболеваемости. <...> К середине февраля, а возможно, и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось", — передаёт "Интерфакс" слова специалиста.

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Нынешний всплеск заболеваемости коронавирусом возник из-за высокой заразности "омикрона", отметила Пшеничная. По её словам, как правило, новый вариант вируса в основном размножается в верхних дыхательных путях, что и делает его таким контагиозным. В связи с этим она рекомендовала гражданам не забывать о мерах индивидуальной защиты. Кроме того, вакцинация и ревакцинация помогут защититься от заражения, добавила вирусолог.

Ранее Лайф сообщал, что в России за сутки госпитализировали 17 487 человек с коронавирусом. При этом за тот же период полностью излечился от болезни 40 301 пациент. Общее число выздоровевших за всё время составило 10 288 582.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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