Отменённый из-за ковида молодёжный ЧМ по хоккею пройдёт летом
Турнир был прерван по ходу группового этапа из-за целого ряда отменённых матчей на фоне случаев заболевания в командах.
Фото © ТАСС / Joel Marklund / Bildbyran via ZUMA Press
Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года, который был отменён из-за коронавируса, будет проведён летом этого года. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Люк Тардиф.
"Молодёжный чемпионат мира пройдёт летом в канадской провинции Альберта. О датах мы объявим после Олимпиады. Игры будут", — заявил Тардиф.
Свадьбы в отеле с командами и никакого "пузыря": Как Канада провалила организацию молодёжного ЧМ по хоккею, который отменили из-за ковида
Напомним, молодёжный чемпионат мира по хоккею в Канаде был отменён во время группового этапа на фоне участившихся случаев коронавируса в командах и отмены целого ряда матчей.
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