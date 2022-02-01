Отменённый из-за ковида молодёжный ЧМ по хоккею пройдёт летом

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года, который был отменён из-за коронавируса, будет проведён летом этого года. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Люк Тардиф.

"Молодёжный чемпионат мира пройдёт летом в канадской провинции Альберта. О датах мы объявим после Олимпиады. Игры будут", — заявил Тардиф.