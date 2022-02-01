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Отменённый из-за ковида молодёжный ЧМ по хоккею пройдёт летом

Турнир был прерван по ходу группового этапа из-за целого ряда отменённых матчей на фоне случаев заболевания в командах.

1 февраля, 10:13
<p>Фото © ТАСС / Joel Marklund / Bildbyran via ZUMA Press</p>

Фото © ТАСС / Joel Marklund / Bildbyran via ZUMA Press

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года, который был отменён из-за коронавируса, будет проведён летом этого года. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Люк Тардиф.

"Молодёжный чемпионат мира пройдёт летом в канадской провинции Альберта. О датах мы объявим после Олимпиады. Игры будут", — заявил Тардиф.

Свадьбы в отеле с командами и никакого "пузыря": Как Канада провалила организацию молодёжного ЧМ по хоккею, который отменили из-за ковида

Свадьбы в отеле с командами и никакого "пузыря": Как Канада провалила организацию молодёжного ЧМ по хоккею, который отменили из-за ковида

Напомним, молодёжный чемпионат мира по хоккею в Канаде был отменён во время группового этапа на фоне участившихся случаев коронавируса в командах и отмены целого ряда матчей.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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