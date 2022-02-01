Поджог в девятиэтажке в Москве, устроенный в отместку экс-сожительнице, попал на видео

На кадрах видно, что мужчина, покачиваясь, выходит из лифта с сигаретой во рту и ставит к двери бывшей сожительницы вещи. Затем он наклоняется, чтобы, по всей видимости, поджечь их, и резко отходит назад от пламени. Потом злоумышленник взял свои бутылки, с которыми пришёл, и направился к выходу.