Поджог в девятиэтажке в Москве, устроенный в отместку экс-сожительнице, попал на видео
Ранее неоднократно судимый 42-летний мужчина в ходе допроса рассказал следствию, что принёс к двери личные вещи бывшей возлюбленной, поджёг их и ушёл из подъезда.
Мужчина, устроивший поджог в девятиэтажном доме на юге Москвы © СК РФ
Момент поджога в девятиэтажке на юге Москвы © СК РФ
Следственный комитет России обнародовал видео, на котором запечатлён момент поджога в девятиэтажном жилом доме в столичном районе Южное Чертаново. Злоумышленник, которого правоохранители задержали, подтвердил свою вину.
На кадрах видно, что мужчина, покачиваясь, выходит из лифта с сигаретой во рту и ставит к двери бывшей сожительницы вещи. Затем он наклоняется, чтобы, по всей видимости, поджечь их, и резко отходит назад от пламени. Потом злоумышленник взял свои бутылки, с которыми пришёл, и направился к выходу.
На видео также запечатлена часть допроса мужчины. У виновника спрашивают, подтверждает ли он данные ранее им показания, которые содержатся в протоколах следственных действий, на что он даёт положительный ответ.
Лайф рассказывал, что этот пожар произошёл в Москве 29 января в жилом доме в районе Южное Чертаново. Спасатели эвакуировали из дома 12 человек, в том числе одного ребёнка. Пострадали два человека — парень и девушка. Последнюю спасли соседи снизу — помогли ей спуститься через окно из задымлённой комнаты. Ранее неоднократно судимый 42-летний мужчина, задержанный по подозрению в поджоге, в ходе допроса следствию рассказал, что принёс к двери личные вещи бывшей сожительницы, поджёг и ушёл из подъезда.
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