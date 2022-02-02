"Талибан" впервые назначил в Афганистане женщин на руководящие посты

Движение "Талибан"* впервые с момента захвата власти в Афганистане объявило о назначении женщин на руководящие должности в стране. Соответствующее заявление опубликовано в микроблоге в "Твиттере" заместителя министра информации и культуры в сформированном временном афганском правительстве Забихуллы Муджахида.

"Распоряжением главы временного кабмина доктор Малалай Рахим назначена директором специализированного родильного дома "Малалай" — единственного акушерско-гинекологического учреждения подобного рода во всей стране. По предложению Министерства высшего образования и с одобрения премьер-министра во временном правительстве доктор Ариан была назначена директором клиники Шахрара", — говорится в сообщении.

Назначениям предшествовали многочисленные встречи радикалов с представителями ряда стран и международных организаций. На них неоднократно поднимался вопрос участия женщин в общественно-политической жизни Афганистана.

Ранее Лайф писал, что талибы запретили показ телесериалов с участием женщин. Также телевизионным СМИ нельзя нарушать нормы шариата, оскорблять религиозные чувства населения, а женщины-журналисты в кадре обязаны покрывать голову платком.