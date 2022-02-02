Офтальмологи диагностировали у 91-летнего Ивана Краско неизлечимую болезнь

Врачи из офтальмологической клиники СЗГМУ имени Мечникова диагностировали у 91-летнего актёра Ивана Краско деструкцию стекловидного тела в возрастной атрофической рубцовой стадии. Артист обратился к специалистам после того, как начал слепнуть в результате перенесённого инсульта. Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что после новости о поисках специалистов для актёра за здоровье Краско взялись врачи из офтальмологической клиники. Осмотрев его, специалисты выяснили, что оба глаза неизлечимы, а операции в таком возрасте уже опасны.

"Как оказалось, изначально лечение у Ивана Ивановича было неправильным. Сейчас остаётся поддерживать только те остатки зрения, которые есть", — сообщил директор актёра Вячеслав Смородинов.

Диагноз, который поставили Краско врачи, подразумевает собой появление "плавающих мушек" при взгляде. Если заболевание будет прогрессировать, может произойти разрыв сетчатки, а впоследствии — полная и безвозвратная потеря зрения.