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Офтальмологи диагностировали у 91-летнего Ивана Краско неизлечимую болезнь

Если заболевание будет прогрессировать, может произойти разрыв сетчатки, а впоследствии — полная и безвозвратная потеря зрения, отметили специалисты.

2 февраля, 11:18

Иван Краско. Фото © ТАСС / Пименов Роман

Врачи из офтальмологической клиники СЗГМУ имени Мечникова диагностировали у 91-летнего актёра Ивана Краско деструкцию стекловидного тела в возрастной атрофической рубцовой стадии. Артист обратился к специалистам после того, как начал слепнуть в результате перенесённого инсульта. Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что после новости о поисках специалистов для актёра за здоровье Краско взялись врачи из офтальмологической клиники. Осмотрев его, специалисты выяснили, что оба глаза неизлечимы, а операции в таком возрасте уже опасны.

"Как оказалось, изначально лечение у Ивана Ивановича было неправильным. Сейчас остаётся поддерживать только те остатки зрения, которые есть", — сообщил директор актёра Вячеслав Смородинов.

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Диагноз, который поставили Краско врачи, подразумевает собой появление "плавающих мушек" при взгляде. Если заболевание будет прогрессировать, может произойти разрыв сетчатки, а впоследствии — полная и безвозвратная потеря зрения.

Напомним, о проблемах со здоровьем Краско стало известно ещё прошлым летом. Артисту стало плохо 25 августа, однако, по словам его экс-супруги, он откладывал обращение к врачу. В результате Ивана Краско отвезли в реанимацию прямо с дачи. В январе стало известно, что 91-летний актёр начал терять зрение после перенесённого инсульта. Тогда окружение артиста стало искать специалистов, которые бы помогли ему затормозить этот процесс.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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