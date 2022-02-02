Защитник Чистяков покинул расположение сборной России по хоккею перед Олимпиадой-2022

Защитник "Авангарда" Семён Чистяков покинул расположение сборной России по хоккею перед вылетом команды на Олимпиаду в Пекин. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

В основной состав команды был переведён форвард Станислав Галиев, а Кирилл Марченко — в резерв. Кроме того, туда же был включён защитник Шакир Мухамадуллин.