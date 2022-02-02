Защитник Чистяков покинул расположение сборной России по хоккею перед Олимпиадой-2022
"Красная машина" свой первый матч на Играх в Пекине сыграет 9 февраля против команды Швейцарии.
Игрок "Авангарда" Семён Чистяков в матче чемпионата КХЛ между командами ЦСКА (Москва) и "Авангард" (Омск). 3 января 2022 года. Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Защитник "Авангарда" Семён Чистяков покинул расположение сборной России по хоккею перед вылетом команды на Олимпиаду в Пекин. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.
В основной состав команды был переведён форвард Станислав Галиев, а Кирилл Марченко — в резерв. Кроме того, туда же был включён защитник Шакир Мухамадуллин.
Напомним, хоккейный турнир на Олимпиаде в Пекине начнётся 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. На групповом этапе наша национальная команда также встретится с Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).
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