Сборная России по хоккею отказалась лететь с другими спортсменами на Олимпиаду в Пекин

Сборная России по хоккею отказалась лететь в Пекин на Олимпиаду на одном самолёте с представителями других видов спорта, сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации издания, в хоккейной команде опасаются возможности заразиться коронавирусом, потому и потребовали предоставить отдельный борт. Отметим, что делегация сборной России по хоккею насчитывает 78 человек. Добавим, что в одном самолёте должны были лететь команды по лыжному двоеборью, сноуборду (параллельные дисциплины) и горным лыжам, а также представители нашей олимпийской делегации и глава ОКР Станислав Поздняков.