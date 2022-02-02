Сборная России по хоккею отказалась лететь с другими спортсменами на Олимпиаду в Пекин
Команда потребовала предоставить ей другой борт, на котором будут лететь только игроки и её персонал.
Игроки сборной России Александр Елесин, Артём Галимов, Егор Яковлев и Вадим Шипачёв (слева направо). Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Сборная России по хоккею отказалась лететь в Пекин на Олимпиаду на одном самолёте с представителями других видов спорта, сообщает "Спорт-Экспресс".
По информации издания, в хоккейной команде опасаются возможности заразиться коронавирусом, потому и потребовали предоставить отдельный борт. Отметим, что делегация сборной России по хоккею насчитывает 78 человек. Добавим, что в одном самолёте должны были лететь команды по лыжному двоеборью, сноуборду (параллельные дисциплины) и горным лыжам, а также представители нашей олимпийской делегации и глава ОКР Станислав Поздняков.
Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.
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