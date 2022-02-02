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Валиева сделала три четверных прыжка во время тренировки на Олимпиаде в Пекине

Несколько четверных сделала и Александра Трусова, однако допустила целый ряд ошибок.

2 февраля, 07:30

Камила Валиева. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Российская фигуристка Камила Валиева исполнила три четверных прыжка на тренировке произвольной программы перед стартом Олимпийских игр в Пекине. Об этом пишет "Матч ТВ".

В частности, она исполнила четверной сальхов и два четверных тулупа. При этом при выезде со второго она допустила небольшую помарку. Четверные прыжки делала и Александра Трусова, однако упала с четверного сальхова и лутца. Анна Щербакова упала с четверного флипа и сумела сделать четверной лутц.

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Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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