Валиева сделала три четверных прыжка во время тренировки на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева исполнила три четверных прыжка на тренировке произвольной программы перед стартом Олимпийских игр в Пекине. Об этом пишет "Матч ТВ".

В частности, она исполнила четверной сальхов и два четверных тулупа. При этом при выезде со второго она допустила небольшую помарку. Четверные прыжки делала и Александра Трусова, однако упала с четверного сальхова и лутца. Анна Щербакова упала с четверного флипа и сумела сделать четверной лутц.