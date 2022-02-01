Все в строю: Российские фигуристы получили отрицательные тесты на ковид на Олимпиаде в Пекине

Все члены сборной России по фигурному катанию получили отрицательные тесты на коронавирус после прибытия в Пекин для участия в Олимпиаде. Об этом сообщает пресс-служба ОКР.

Отметим, что сегодня утром команда прибыла из Красноярска, где у неё был сбор. Уже завтра спортсмены планируют провести первые тренировки на олимпийском льду.