Все в строю: Российские фигуристы получили отрицательные тесты на ковид на Олимпиаде в Пекине
Они прилетели в Китай утром 1 февраля, а уже на следующий день планируют выйти на тренировки.
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Все члены сборной России по фигурному катанию получили отрицательные тесты на коронавирус после прибытия в Пекин для участия в Олимпиаде. Об этом сообщает пресс-служба ОКР.
Отметим, что сегодня утром команда прибыла из Красноярска, где у неё был сбор. Уже завтра спортсмены планируют провести первые тренировки на олимпийском льду.
Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.
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