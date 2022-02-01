Щербакова показала путь фигуристов сборной России на Олимпиаду в Пекин

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова в своём инстаграме показала путь нашей сборной из Красноярска, где у фигуристов проходили сборы, в олимпийский Пекин.

На кадрах можно увидеть самые разные этапы этого пути: от полёта до пограничного контроля и приезда спортсменов в Олимпийскую деревню. Сама спортсменка подчеркнула, что смонтировала ролик в ожидании результата ПЦР-теста, который сдала после приезда в Китай.

Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.