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Щербакова показала путь фигуристов сборной России на Олимпиаду в Пекин

Сегодня утром наши представители этого вида спорта прилетели в столицу Поднебесной, а уже завтра проведут первые тренировки.

1 февраля, 12:33

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова в своём инстаграме показала путь нашей сборной из Красноярска, где у фигуристов проходили сборы, в олимпийский Пекин.

На кадрах можно увидеть самые разные этапы этого пути: от полёта до пограничного контроля и приезда спортсменов в Олимпийскую деревню. Сама спортсменка подчеркнула, что смонтировала ролик в ожидании результата ПЦР-теста, который сдала после приезда в Китай.

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Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.

А ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин запустил петицию в поддержку российских спортсменов в связи с запретом WADA использовать символику нашей страны, упомянув хештег #wewillROCyou, ставший символом поддержки российских спортсменов ещё на Олимпиаде в Токио.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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