"Эй, отдай!": Фигуристка Медведева чуть не осталась без еды на Олимпиаде из-за робота-доставщика

Робот-доставщик еды на Олимпиаде в Пекине убегает от Евгении Медведевой с частью её заказа. Видео © Instagram / jmedvedevaj

Российская фигуристка Евгения Медведева, как никто другой, познакомилась с предметами быта на Олимпийских играх в Пекине. Так, от неё сбежал робот-доставщик еды, отдав спортсменке лишь часть её заказа. Фигуристка поделилась видео этого процесса в своём инстаграме.

Как известно, гостям Олимпиады еду приносят именно роботы. Один из них доставил ужин Медведевой. Спортсменка сначала забрала лишь тарелку с супом, а после этого нажала на кнопку на экране. Робот через некоторое время закрыл дверцы и уехал от Медведевой, так и не отдав ей часть заказа.

"Эй, подожди, я не забрала! Я не забрала еду! Отдай, отдай", — пыталась наладить диалог Медведева с роботом.

Через некоторое время он всё же вернулся к спортсменке, и та сумела забрать свой заказ полностью.

Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.