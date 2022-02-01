"Эй, отдай!": Фигуристка Медведева чуть не осталась без еды на Олимпиаде из-за робота-доставщика
Впрочем, история закончилась хорошо, ведь чудо техники вернулось к спортсменке и позволило ей забрать заказ до конца.
Робот-доставщик еды на Олимпиаде в Пекине убегает от Евгении Медведевой с частью её заказа. Видео © Instagram / jmedvedevaj
Российская фигуристка Евгения Медведева, как никто другой, познакомилась с предметами быта на Олимпийских играх в Пекине. Так, от неё сбежал робот-доставщик еды, отдав спортсменке лишь часть её заказа. Фигуристка поделилась видео этого процесса в своём инстаграме.
Как известно, гостям Олимпиады еду приносят именно роботы. Один из них доставил ужин Медведевой. Спортсменка сначала забрала лишь тарелку с супом, а после этого нажала на кнопку на экране. Робот через некоторое время закрыл дверцы и уехал от Медведевой, так и не отдав ей часть заказа.
"Эй, подожди, я не забрала! Я не забрала еду! Отдай, отдай", — пыталась наладить диалог Медведева с роботом.
Через некоторое время он всё же вернулся к спортсменке, и та сумела забрать свой заказ полностью.
Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.
А ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин запустил петицию в поддержку российских спортсменов в связи с запретом WADA использовать символику нашей страны, упомянув хештег #wewillROCyou, ставший символом поддержки российских спортсменов ещё на Олимпиаде в Токио.
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