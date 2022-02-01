"Жёсткая, как стол": Биатлонист Логинов раскритиковал трассу на Олимпиаде в Пекине

Российский биатлонист Александр Логинов в эфире "Матч ТВ" выразил недовольство трассой в Пекине, на которой будут соревноваться спортсмены на Олимпиаде.

"Снег, может быть, не как мука, но он на самом деле жёсткий. Понятно, он весь перемороженный, поскольку ночью -25–20 °С. Очень сильный и постоянный ветер. Днём хоть и солнце, однако всё равно температура выше -8 °С или -10 °С не поднимается. Потому трасса не как асфальт, однако жёсткая, как стол", — сказал Логинов.

Он также заметил, что в некоторых частях трасса просто грязная,можно заметить следы песка. Всё из-за того, что организаторы начали делать контрольные отсечки и прокладывать для этого провода.

Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.