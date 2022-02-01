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"Жёсткая, как стол": Биатлонист Логинов раскритиковал трассу на Олимпиаде в Пекине

Он также пожаловался, что в некоторых частях она грязная и заметны следы песка.

1 февраля, 11:07
<p>Александр Логинов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Александр Логинов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Российский биатлонист Александр Логинов в эфире "Матч ТВ" выразил недовольство трассой в Пекине, на которой будут соревноваться спортсмены на Олимпиаде.

"Снег, может быть, не как мука, но он на самом деле жёсткий. Понятно, он весь перемороженный, поскольку ночью -25–20 °С. Очень сильный и постоянный ветер. Днём хоть и солнце, однако всё равно температура выше -8 °С или -10 °С не поднимается. Потому трасса не как асфальт, однако жёсткая, как стол", — сказал Логинов.

Он также заметил, что в некоторых частях трасса просто грязная,можно заметить следы песка. Всё из-за того, что организаторы начали делать контрольные отсечки и прокладывать для этого провода.

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Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.

А ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин запустил петицию в поддержку российских спортсменов в связи с запретом WADA использовать символику нашей страны. упомянув хештег #wewillROCyou, ставший символом поддержки российских спортсменов ещё на Олимпиаде в Токио.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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