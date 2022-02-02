The American Conservative: Путин опередил США, приняв многополярность будущего мира

Президент России Владимир Путин раньше американских политиков осознал, что нынешний мир развивается по пути многополярности. Такое мнение высказал обозреватель журнала The American Conservative Энтони Константини.

Автор статьи отметил, что категорически не согласен с позицией бывшего госсекретаря США Джона Керри о том, что Москва строит свою политику исходя из принципов XIX века. По его мнению, как раз устаревших взглядов придерживается сам Вашингтон.

"Путин не оглядывается в прошлое. Ориентируясь на настоящее, он всегда держит будущее на периферии. Таким образом, он, похоже, сделал открытие: мир переживает 30-летний переход от биполярного мирового порядка XX века к новому многополярному мировому порядку в XXI веке", — отметил Константини.

Как указал обозреватель, ошибка властей США в том, что они попросту прозевали момент появления новых центров влияния. К примеру, Китай, оправившуюся после 90-х Россию, а также обладающий ядерным оружием Евросоюз.