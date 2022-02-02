Песков заявил об обмане НАТО и отсутствии в уставе альянса тезиса об "открытых дверях"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание журналистов на три основных момента в словах российского лидера Владимира Путина о гарантиях безопасности. Так, представитель Кремля указал на заявления об обмане НАТО, отсутствии тезиса об "открытых дверях" и возможном нападении Украины на Россию.

"Я бы просто хотел акцентировать для вас три очень важных посыла президента. Первый посыл — это относительного того, что в своё время нас очень обманули, когда обещали не расширяться, потом расширились. Как президент образно сказал: по сути, нас просто кинули", — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что стратегия национальной безопасности Незалежной напрямую исходит из применения силы для возвращения территорий, на что также обращал внимание президент. Поэтому гипотетически РФ может столкнуться с нападением Украины, если она станет членом НАТО.

"Учитывая националистически настроенные элементы, причём не только внизу, но и наверху, в руководстве, этого нельзя исключать. Тогда мы столкнёмся с угрозой войны России и блока НАТО", — добавил представитель Кремля.

Также Песков заметил, что в статье 10 устава блока говорится, что альянс может принимать новых членов, однако тезиса об "открытых дверях" нигде нет и это тоже важно помнить.