Песков заявил об обмане НАТО и отсутствии в уставе альянса тезиса об "открытых дверях"
Представитель Кремля обратил внимание, что на это указывал президент РФ в ходе его вчерашней пресс-конференции, заявляя об озабоченностях России именно по этому поводу.
Дмитрий Песков © Kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание журналистов на три основных момента в словах российского лидера Владимира Путина о гарантиях безопасности. Так, представитель Кремля указал на заявления об обмане НАТО, отсутствии тезиса об "открытых дверях" и возможном нападении Украины на Россию.
"Я бы просто хотел акцентировать для вас три очень важных посыла президента. Первый посыл — это относительного того, что в своё время нас очень обманули, когда обещали не расширяться, потом расширились. Как президент образно сказал: по сути, нас просто кинули", — сказал Песков.
Пресс-секретарь подчеркнул, что стратегия национальной безопасности Незалежной напрямую исходит из применения силы для возвращения территорий, на что также обращал внимание президент. Поэтому гипотетически РФ может столкнуться с нападением Украины, если она станет членом НАТО.
"Учитывая националистически настроенные элементы, причём не только внизу, но и наверху, в руководстве, этого нельзя исключать. Тогда мы столкнёмся с угрозой войны России и блока НАТО", — добавил представитель Кремля.
Также Песков заметил, что в статье 10 устава блока говорится, что альянс может принимать новых членов, однако тезиса об "открытых дверях" нигде нет и это тоже важно помнить.
Ранее Песков заметил, что Владимир Путин на пресс-конференции говорил о дальнейшей судьбе гарантий безопасности со сдержанным оптимизмом. Президент обращал внимание, что решить проблему гарантий безопасности для России можно путём дипломатических переговоров.
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