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Песков заявил об обмане НАТО и отсутствии в уставе альянса тезиса об "открытых дверях"

Представитель Кремля обратил внимание, что на это указывал президент РФ в ходе его вчерашней пресс-конференции, заявляя об озабоченностях России именно по этому поводу.

2 февраля, 11:03
<p>Дмитрий Песков ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/60789/photos/59583" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin.ru</a></p>

Дмитрий Песков © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание журналистов на три основных момента в словах российского лидера Владимира Путина о гарантиях безопасности. Так, представитель Кремля указал на заявления об обмане НАТО, отсутствии тезиса об "открытых дверях" и возможном нападении Украины на Россию.

"Я бы просто хотел акцентировать для вас три очень важных посыла президента. Первый посыл — это относительного того, что в своё время нас очень обманули, когда обещали не расширяться, потом расширились. Как президент образно сказал: по сути, нас просто кинули", — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что стратегия национальной безопасности Незалежной напрямую исходит из применения силы для возвращения территорий, на что также обращал внимание президент. Поэтому гипотетически РФ может столкнуться с нападением Украины, если она станет членом НАТО.

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"Учитывая националистически настроенные элементы, причём не только внизу, но и наверху, в руководстве, этого нельзя исключать. Тогда мы столкнёмся с угрозой войны России и блока НАТО", — добавил представитель Кремля.

Также Песков заметил, что в статье 10 устава блока говорится, что альянс может принимать новых членов, однако тезиса об "открытых дверях" нигде нет и это тоже важно помнить.

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Ранее Песков заметил, что Владимир Путин на пресс-конференции говорил о дальнейшей судьбе гарантий безопасности со сдержанным оптимизмом. Президент обращал внимание, что решить проблему гарантий безопасности для России можно путём дипломатических переговоров.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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