Путин: США могут втянуть Россию в вооружённый конфликт, стимулируя бандеровцев
Итогом всего этого станет введение жёстких санкций, которыми сейчас пугает Вашингтон, добавил глава государства, заметив, что целью подобного является сдерживание развития РФ.
Владимир Путин © LIFE / Павел Баранов
США используют Украину для достижения одной цели — сдерживания развития России. Об этом на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил президент РФ Владимир Путин.
Сделать это можно двумя путями, заметил глава государства. По его словам, речь идёт о том, чтобы втянуть нашу страну в вооружённый конфликт и ввести самые жёсткие санкции, которыми сейчас пугают в Вашингтоне.
"Или втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооружённым путём и таким образом всё равно втянуть нас в вооружённый конфликт", — добавил российский лидер.
Ранее Путин заявил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. По словам главы государства, на Западе никто не подумал, что если Незалежная, будучи членом блока, попытается вернуть Крым, то Москве придётся защищать свою территорию.
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