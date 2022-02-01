Путин: США могут втянуть Россию в вооружённый конфликт, стимулируя бандеровцев

США используют Украину для достижения одной цели — сдерживания развития России. Об этом на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил президент РФ Владимир Путин.

Сделать это можно двумя путями, заметил глава государства. По его словам, речь идёт о том, чтобы втянуть нашу страну в вооружённый конфликт и ввести самые жёсткие санкции, которыми сейчас пугают в Вашингтоне.

"Или втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооружённым путём и таким образом всё равно втянуть нас в вооружённый конфликт", — добавил российский лидер.