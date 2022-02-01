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Путин: США могут втянуть Россию в вооружённый конфликт, стимулируя бандеровцев

Итогом всего этого станет введение жёстких санкций, которыми сейчас пугает Вашингтон, добавил глава государства, заметив, что целью подобного является сдерживание развития РФ.

1 февраля, 17:58
<p>Владимир Путин © LIFE / Павел Баранов</p>

Владимир Путин © LIFE / Павел Баранов

США используют Украину для достижения одной цели — сдерживания развития России. Об этом на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил президент РФ Владимир Путин.

Сделать это можно двумя путями, заметил глава государства. По его словам, речь идёт о том, чтобы втянуть нашу страну в вооружённый конфликт и ввести самые жёсткие санкции, которыми сейчас пугают в Вашингтоне.

"Или втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооружённым путём и таким образом всё равно втянуть нас в вооружённый конфликт", — добавил российский лидер.

Путин: США и НАТО в ответах проигнорировали принципиальные озабоченности России

Путин: США и НАТО в ответах проигнорировали принципиальные озабоченности России

Ранее Путин заявил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. По словам главы государства, на Западе никто не подумал, что если Незалежная, будучи членом блока, попытается вернуть Крым, то Москве придётся защищать свою территорию.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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