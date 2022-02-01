Путин: США и НАТО в ответах проигнорировали принципиальные озабоченности России
По словам главы государства, сейчас Москва внимательно анализирует полученные документы, однако уже понятно, что три ключевых российских требования не будут выполнены.
Владимир Путин © LIFE / Павел Баранов
Путин — об ответах США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности © LIFE
Президент России Владимир Путин высказался о полученных Москвой письменных ответах США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, заметив, что принципиальные озабоченности оказались проигнорированы.
"Мы внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы. Но уже сейчас понятно, и я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы", — сказал Путин на совместной с премьером Венгрии Виктором Орбаном пресс-конференции.
По словам главы государства, с Орбаном они обстоятельно обменялись мнениями по ситуации и заметили, что в представленных Западом документах не было адекватного ответа на три ключевых российских требования: недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений около российской границы и возврат военной инфраструктуры альянса в Европе к состоянию 1997 года.
Лайф рассказывал, что вечером 26 января посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ Вашингтона в российский МИД. Содержание некоторых пунктов документа стало известно сразу, однако американцы ожидают от России, что он не будет опубликован целиком.
Представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.
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