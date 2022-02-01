Путин: США и НАТО в ответах проигнорировали принципиальные озабоченности России

Путин — об ответах США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности © LIFE

Президент России Владимир Путин высказался о полученных Москвой письменных ответах США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, заметив, что принципиальные озабоченности оказались проигнорированы.

"Мы внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы. Но уже сейчас понятно, и я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы", — сказал Путин на совместной с премьером Венгрии Виктором Орбаном пресс-конференции.

По словам главы государства, с Орбаном они обстоятельно обменялись мнениями по ситуации и заметили, что в представленных Западом документах не было адекватного ответа на три ключевых российских требования: недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений около российской границы и возврат военной инфраструктуры альянса в Европе к состоянию 1997 года.