НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Путин: США и НАТО в ответах проигнорировали принципиальные озабоченности России

По словам главы государства, сейчас Москва внимательно анализирует полученные документы, однако уже понятно, что три ключевых российских требования не будут выполнены.

1 февраля, 16:55

Владимир Путин © LIFE / Павел Баранов

Путин — об ответах США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности © LIFE

Президент России Владимир Путин высказался о полученных Москвой письменных ответах США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, заметив, что принципиальные озабоченности оказались проигнорированы.

"Мы внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы. Но уже сейчас понятно, и я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы", — сказал Путин на совместной с премьером Венгрии Виктором Орбаном пресс-конференции.

По словам главы государства, с Орбаном они обстоятельно обменялись мнениями по ситуации и заметили, что в представленных Западом документах не было адекватного ответа на три ключевых российских требования: недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений около российской границы и возврат военной инфраструктуры альянса в Европе к состоянию 1997 года.

Песков опроверг передачу Россией реакции на ответы США по гарантиям безопасности

Песков опроверг передачу Россией реакции на ответы США по гарантиям безопасности

Лайф рассказывал, что вечером 26 января посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ Вашингтона в российский МИД. Содержание некоторых пунктов документа стало известно сразу, однако американцы ожидают от России, что он не будет опубликован целиком.

Представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.

Путин обсудил тему гарантий безопасности с премьером Италии Марио Драги

Путин обсудил тему гарантий безопасности с премьером Италии Марио Драги

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1