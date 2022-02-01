Путин обсудил тему гарантий безопасности с премьером Италии Марио Драги

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги, сообщает пресс-служба Кремля. Одной из главных тем беседы стали предложенные российской стороной гарантии европейской безопасности.

"Подробно обсуждена тема выработки долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности Российской Федерации", — проинформировали в Кремле.

В частности, российский лидер изложил итальянскому премьеру "ключевые подходы российской стороны по вопросу гарантий безопасности", акцентировав внимание на важности соблюдения "основополагающего принципа неделимости безопасности, зафиксированного в подписанных на высшем уровне документах ОБСЕ".

Кроме того, Путин и Драги в телефонном разговоре обсудили меры, принимаемые странами против распространения коронавируса. Были затронуты и некоторые вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего касающиеся взаимодействия в торгово-экономической и энергетической областях.

"Владимир Путин подтвердил готовность и далее обеспечивать стабильные поставки российского природного газа в Италию", — отметили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер также просил Драги передать поздравления и наилучшие пожелания президенту Италии Серджо Маттарелле, который 29 января был переизбран на этот пост.