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Путин обсудил тему гарантий безопасности с премьером Италии Марио Драги

Стороны также обсудили сотрудничество в торгово-экономической и энергетической областях, а также противодействие новой волне пандемии коронавируса.

1 февраля, 12:45

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги. Фото © kremlin.ru, Getty Images / Sean Gallup

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги, сообщает пресс-служба Кремля. Одной из главных тем беседы стали предложенные российской стороной гарантии европейской безопасности.

"Подробно обсуждена тема выработки долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности Российской Федерации", — проинформировали в Кремле.

В частности, российский лидер изложил итальянскому премьеру "ключевые подходы российской стороны по вопросу гарантий безопасности", акцентировав внимание на важности соблюдения "основополагающего принципа неделимости безопасности, зафиксированного в подписанных на высшем уровне документах ОБСЕ".

Кроме того, Путин и Драги в телефонном разговоре обсудили меры, принимаемые странами против распространения коронавируса. Были затронуты и некоторые вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего касающиеся взаимодействия в торгово-экономической и энергетической областях.

"Владимир Путин подтвердил готовность и далее обеспечивать стабильные поставки российского природного газа в Италию", — отметили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер также просил Драги передать поздравления и наилучшие пожелания президенту Италии Серджо Маттарелле, который 29 января был переизбран на этот пост.

National Interest: Переговоры по гарантиям безопасности находятся в тупике из-за США

National Interest: Переговоры по гарантиям безопасности находятся в тупике из-за США

Ранее телеканал CNN и ряд других американских СМИ распространили информацию, что США получили ответ России на предложения по гарантиям безопасности. Указывалось, что Вашингтон, как уже заявлял ранее, не хотел бы раскрывать эту тему в публичном пространстве, однако выбор оставляет за Москвой. Там добавили, что привержены переговорам с Россией. Однако российский МИД, а позже и Кремль опровергли, что российская сторона передавала американцам какие-то бумаги в продолжение дискуссии.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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