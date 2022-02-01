НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Полиция проводит операцию в школе Гамбурга из-за сообщений о вооружённом ученике

На данный момент у здания учебного заведения работают стражи порядка. Подробности произошедшего уточняются, информация о раненых не поступала.

1 февраля, 12:45

Сотрудники полиции города Гамбурга, Германия. Фото © Getty Images / Bodo Marks

В немецком Гамбурге правоохранители проводят спецоперацию в школе Отто Хана, куда, предположительно, вошёл вооружённый огнестрельным оружием подросток. Об этом сообщила полиция города в "Твиттере".

"Территория вокруг школы закрыта. Сообщается, что молодой человек, вооружённый пистолетом, вошёл в здание школы", — говорится в сообщении ведомства.

При стрельбе на домашней вечеринке в США погибло не менее четырёх человек

При стрельбе на домашней вечеринке в США погибло не менее четырёх человек

На данный момент у здания учебного заведения работают стражи порядка. Подробности произошедшего уточняются, информация о раненых не поступала.

Ранее Лайф сообщал, что в Германии неизвестный открыл стрельбу в вузе и ранил несколько человек. По данным местной полиции, злоумышленник был один. Он ворвался в лекционный зал университета и начал стрелять в присутствующих.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1