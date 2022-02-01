Полиция проводит операцию в школе Гамбурга из-за сообщений о вооружённом ученике

В немецком Гамбурге правоохранители проводят спецоперацию в школе Отто Хана, куда, предположительно, вошёл вооружённый огнестрельным оружием подросток. Об этом сообщила полиция города в "Твиттере".

"Территория вокруг школы закрыта. Сообщается, что молодой человек, вооружённый пистолетом, вошёл в здание школы", — говорится в сообщении ведомства.

На данный момент у здания учебного заведения работают стражи порядка. Подробности произошедшего уточняются, информация о раненых не поступала.