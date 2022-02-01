Полиция проводит операцию в школе Гамбурга из-за сообщений о вооружённом ученике
На данный момент у здания учебного заведения работают стражи порядка. Подробности произошедшего уточняются, информация о раненых не поступала.
Сотрудники полиции города Гамбурга, Германия. Фото © Getty Images / Bodo Marks
В немецком Гамбурге правоохранители проводят спецоперацию в школе Отто Хана, куда, предположительно, вошёл вооружённый огнестрельным оружием подросток. Об этом сообщила полиция города в "Твиттере".
"Территория вокруг школы закрыта. Сообщается, что молодой человек, вооружённый пистолетом, вошёл в здание школы", — говорится в сообщении ведомства.
На данный момент у здания учебного заведения работают стражи порядка. Подробности произошедшего уточняются, информация о раненых не поступала.
Ранее Лайф сообщал, что в Германии неизвестный открыл стрельбу в вузе и ранил несколько человек. По данным местной полиции, злоумышленник был один. Он ворвался в лекционный зал университета и начал стрелять в присутствующих.
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