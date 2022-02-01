Путин пообещал проинформировать Орбана о ходе переговоров по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин пообещал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что проинформирует его о ходе переговоров Москвы с Вашингтоном и НАТО по гарантиям безопасности.

Российский лидер в ходе переговоров с главой венгерского кабмина в Кремле напомнил, что ранее Москва направила свои предложения Западу о заключении взаимных письменных обязательств по этому поводу.