Путин пообещал проинформировать Орбана о ходе переговоров по гарантиям безопасности
Российский лидер на встрече с главой венгерского кабмина в Кремле напомнил, что ранее Москва направила свои предложения Западу о заключении взаимных письменных обязательств по этому поводу.
Совместная пресс-конференция Владимира Путина с Виктором Орбаном после переговоров © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин пообещал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что проинформирует его о ходе переговоров Москвы с Вашингтоном и НАТО по гарантиям безопасности.
Российский лидер в ходе переговоров с главой венгерского кабмина в Кремле напомнил, что ранее Москва направила свои предложения Западу о заключении взаимных письменных обязательств по этому поводу.
"Мне было бы очень важно обменяться с тобой мнениями в сфере безопасности. Я с удовольствием проинформирую тебя, как развивается этот процесс", — добавил Путин.
Напомним, что посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ Вашингтона в российский МИД 26 января. Представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.
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