Путин: Россия передала Венгрии более двух миллионов доз вакцины от ковида

Россия за время пандемии поставила в Венгрию два миллиона доз вакцины от коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

"Несмотря на все эти кризисные ограничения, а мы стараемся бороться совместно с CoViD-19, поставили [Венгрии] более двух миллионов доз вакцины", — отметил Путин.

Глава государства также напомнил, что российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Венгрии и сейчас прорабатывается вопрос передачи и производства препарата на территории этой европейской страны.