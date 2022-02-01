Путин: Россия передала Венгрии более двух миллионов доз вакцины от ковида
Сейчас же прорабатывается вопрос передачи и производства препарата "Спутник V" на территории этой европейской страны, отметил глава российского государства.
© Twitter / Sputnik V / Sergey Ponomarev / IMF
Россия за время пандемии поставила в Венгрию два миллиона доз вакцины от коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.
"Несмотря на все эти кризисные ограничения, а мы стараемся бороться совместно с CoViD-19, поставили [Венгрии] более двух миллионов доз вакцины", — отметил Путин.
Глава государства также напомнил, что российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Венгрии и сейчас прорабатывается вопрос передачи и производства препарата на территории этой европейской страны.
А ранее президент Аргентины Альберто Фернандес рассказал, как предпочёл "Спутник V" другой вакцине. Политик отметил, что, когда пришло время делать третью прививку, ему предложили другой препарат. Однако Фернандес ответил, что предпочитает российскую вакцину.
Комментариев: 0