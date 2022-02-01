"Это политика": Российский шорт-трекист Елистратов рассказал об общении с украинцами на Олимпиаде в Пекине
Ранее Минспорт Незалежной запретил своим спортсменам давать интервью на русском языке и рекомендовал не делать фотографий с представителями РФ.
Спортсмен Семён Елистратов. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российский шорт-трекист Семён Елистратов рассказал журналистам, что без проблем общается со спортсменами с Украины на Олимпиаде в Пекине.
"С Олегом Гандеем я достаточно давно знаком, мы периодически вместе тренируемся. У нас очень близкие отношения, дружеские отношения. Проблем в общении не возникает. Олег всегда мне говорит: "Сэм, не обращай внимания, это политика", — заявил Елистратов.
Он также выразил мнение, что народы России и Украины — братские, а сам Олег Гандей рассказал, что у него есть родственники из нашей страны.
"Это ерунда": Как украинским спортсменам запретили говорить по-русски и делать фото с россиянами на Олимпиаде в Пекине
Ранее Лайф рассказывал, что Министерство спорта Украины запретило выступающим за страну на Олимпиаде в Пекине спортсменам давать интервью на русском языке, а также делать совместные фотографии с представителями России. Одним из тех, кто прислушался к ведомству, стал фигурист Иван Шмуратко, который на вопросы журналистов из РФ решил отвечать на английском языке.
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