"Это политика": Российский шорт-трекист Елистратов рассказал об общении с украинцами на Олимпиаде в Пекине

Российский шорт-трекист Семён Елистратов рассказал журналистам, что без проблем общается со спортсменами с Украины на Олимпиаде в Пекине.

"С Олегом Гандеем я достаточно давно знаком, мы периодически вместе тренируемся. У нас очень близкие отношения, дружеские отношения. Проблем в общении не возникает. Олег всегда мне говорит: "Сэм, не обращай внимания, это политика", — заявил Елистратов.