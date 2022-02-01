"Газпром" почти в два раза увеличил суточный транзит газа в Евросоюз через Украину
Так, объём заявок на прокачку голубого топлива через станции "Суджа" и "Сохрановка" на 1 февраля в сумме составляет 107,7 млн кубометров. Днём ранее этот показатель был равен 64,6 млн кубометров.
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Компания "Оператор ГТС Украины" опубликовала данные, в которых говорится, что "Газпром" увеличил транзит газа в ЕС через территорию Незалежной почти в два раза — до 107,7 млн кубометров в сутки. Об этом сообщается на сайте украинского монополиста.
Отмечается, что объём заявок на прокачку голубого топлива из России через газоизмерительные станции "Суджа" и "Сохрановка" на 1 февраля в сумме составляет 107,7 млн кубометров. Таким образом, данные показатели практически достигли уровня долгосрочного транзитного контракта — 109 млн кубометров.
Днём ранее, 31 января, заявки на прокачку газа составили 64,6 млн кубометров, то есть за сутки сумма увеличилась почти в 1,7 раза.
Ранее Лайф сообщал, что Украина впервые приступила к реверсу газа из Венгрии. Газотранспортная система раньше могла работать только по прямому направлению. Однако благодаря проведённым техническим мероприятиям появилась возможность транспортировки топлива в обе стороны.
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