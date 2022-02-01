"Газпром" почти в два раза увеличил суточный транзит газа в Евросоюз через Украину

Компания "Оператор ГТС Украины" опубликовала данные, в которых говорится, что "Газпром" увеличил транзит газа в ЕС через территорию Незалежной почти в два раза — до 107,7 млн кубометров в сутки. Об этом сообщается на сайте украинского монополиста.

Отмечается, что объём заявок на прокачку голубого топлива из России через газоизмерительные станции "Суджа" и "Сохрановка" на 1 февраля в сумме составляет 107,7 млн кубометров. Таким образом, данные показатели практически достигли уровня долгосрочного транзитного контракта — 109 млн кубометров.

Днём ранее, 31 января, заявки на прокачку газа составили 64,6 млн кубометров, то есть за сутки сумма увеличилась почти в 1,7 раза.