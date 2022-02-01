Мезенцев заявил об усилении взаимодействия Москвы и Минска на фоне санкций

Ответной реакцией на усиление санкционного давления на Белоруссию и Россию станет упрочение отношений между странами. Об этом ТАСС рассказал госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев.

"Усиление взаимодействия Москвы и Минска, в первую очередь в сфере экономической интеграции, станет должным ответом на санкционное давление Запада в отношении Белоруссии и России", — сказал он, отвечая на вопрос о поиске Минском альтернативы для поставок своих калийных удобрений после отказа Литвы осуществлять их транзит в свой порт.

По словам Мезенцева, какие бы ни оказывались форматы давления на Белоруссию и Россию, уровень экономической интеграции, взаимопонимания и партнёрства между странами позволит найти успешный экономический ответ.

Напомним, что 12 января власти Литвы аннулировали с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений в свете американских санкций против ОАО "Беларуськалий", введённых 8 декабря.