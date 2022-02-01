Джабаров назвал безобразным фактом давление США на Болсонару перед его визитом в РФ

Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал сообщения о том, что США пытаются добиться отмены поездки президента Бразилии Жаира Болсонару в Россию, оказывая на него давление, и назвал это безобразным фактом.

"Это абсолютно безобразный факт в международных отношениях. То, что американцы давят на Бразилию, это понятно, и Болсонару не скрывал никогда своей зависимости от американцев. Но я думаю, что это ошибка, которую рано или поздно исправит народ Бразилии. Потому что Россия всегда была другом Бразилии, нас связывают давние отношения, мы с большой симпатией относимся к этой стране", — пояснил он в эфире "Радио Sputnik".

Джабаров подчеркнул, что если Болсонару выполнит требование США, то позиции президента не усилятся ни в мире, ни внутри своей страны. Он добавил, что "американцы используют любые рычаги, чтобы попытаться изолировать Россию, но это абсолютно бесперспективная линия поведения".

По данным бразильской газеты Folha de Sao Paulo, Вашингтон оказывает давление на президента Бразилии Жаира Болсонару, добиваясь отмены его визита в Россию в феврале. По информации источника в бразильском МИД, США хотят "попытаться изолировать" президента РФ Владимира Путина на фоне напряжённой ситуации вокруг Украины.